Jannik Sinner si è qualificato per la prima volta in semifinale agli US Open. Il n.1 del mondo ha superato forse lo scoglio più importante del suo torneo, superando ai quarti per 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 il russo Daniil Medvedev, testa di serie n.5. Da segnalare come l’italiano sia l’unico top10 tra i semifinalisti.

Nel penultimo atto il classe 2001 se la vedrà contro il coetaneo Jack Draper. Il britannico è sbarcato a sorpresa tra i migliori 4 da n.25 del mondo e senza perdere neppure un set. Il mancino d’Oltremanica sta giocando un grande tennis e sarà un avversario da non sottovalutare. Non a caso Sinner ha già dichiarato nel post-match che “sarà dura“.

Le semifinali degli US Open 2024 sono fissate per venerdì 6 settembre. La prima inizierà alle 21.00 in Italia (le 15.00 locali), la seconda all’1.00 di notte (le 19.00 a New York). Questa volta c’è l’ipotesi che gli appassionati del Bel Paese non debbano fare la levataccia per ammirare il proprio portacolori. Il penultimo atto della parte bassa del tabellone vedrà infatti opposti due giocatori americani: Taylor Fritz e Frances Tiafoe. Per la prima volta dal 2005 un giocatore di casa sarà in finale. Possibile che gli organizzatori privino il pubblico locale dello spettacolo di ammirare in prima serata i propri giocatori? Lo sapremo solo stasera, quando verrà ufficializzato il programma. Ma a nostro avviso le chance che Sinner giochi alle 21.00 sono alte.

Il match tra Sinner e Draper sarà trasmesso in tv su due diverse emittenti: in chiaro su Supertennis ed a pagamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Prevista anche la diretta in streaming su SupertenniX, SkyGo e Now.

A CHE ORA LA SEMIFINALE SINNER-DRAPER AGLI US OPEN 2024

Venerdì 6 settembre

Ore 21.00 Prima semifinale

Ore 1.00 (sabato 7 settembre) Seconda semifinale

NB: la programmazione ufficiale si conoscerà nella serata di giovedì 5 settembre.

DOVE VEDERE IN TV SINNER-DRAPER

Diretta tv: Supertennis (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (a pagamento)

Diretta streaming: SupertenniX, SkyGO, Now

Diretta testuale: OA Sport