La verità di Lisa Vittozzi: “Caduta in allenamento. Ho la certezza di tornare come prima. E andrò oltre il 2026”

Lisa Vittozzi è stata indubbiamente la grande assente dell’Italia nella stagione 2024-2025 delle discipline olimpiche invernali. La vincitrice della classifica generale della Coppa del Mondo di biathlon 2023-2024 è rimasta infatti ai box per tutto l’inverno a causa di problemi alla schiena, scegliendo poi di non forzare i tempi di recupero per guarire in vista delle Olimpiadi di casa in programma a febbraio del 2026 sulle nevi di Anterselva.

“Ho preparato la stagione molto bene, fino ad ottobre, poi mi sono bloccata completamente la schiena e avevo dolore. Penso sia stato anche per una caduta che ho fatto in allenamento, in cui ho preso un colpo di frusta, e quindi sono tornata a casa dal raduno in Finlandia per fare degli accertamenti. Mi sono sottoposta ad un esame strutturale e non c’era nessun danno alla colonna vertebrale, il che è stato positivo. Dall’altra parte avevo però dolore, una dorsalgia che non si capiva bene da dove arrivasse. Magari il sovraccarico o altri fattori che hanno contribuito“, racconta la sappadina ai microfoni di OA Sport nel corso del media day della FISI.

“Ho provato ad allenarmi e a tener duro fino a dicembre, pensando di poter tornare alla gare, ma mi sono resa conto che non aveva senso continuare perché non riuscivo a performare ed il dolore influiva negativamente anche sull’aspetto psicologico. Mi sono detta a quel punto che avrei preso del tempo per recuperare in vista delle Olimpiadi. Per me è stata la scelta migliore, perché ci sono voluti diversi mesi prima che il dolore passasse. Mi è passato un mese fa, anche se non del tutto, però sto cercando di ricostruire la muscolatura e fare allenamento per poter fare in modo che il dolore passi e che ci possa convivere“, spiega l’azzurra.

“Se sono convinta di tornare la Lisa Vittozzi di prima? Sì, questa è l’unica certezza nella vita che ho (ride, ndr). Scherzo, però in questo periodo negativo l’unica certezza che ho è che se sto bene so dove posso arrivare. Questa è una cosa che mi ha fatto stare meglio. Se fossi stata incerta da quel punto di vista sarebbe stata più dura, ma sono sicura che quando tornerò fisicamente al 100% andrò sciolta“.

Sulla possibilità di andare avanti dopo Milano Cortina 2026: “Io non ho mai detto che voglio smettere dopo le Olimpiadi. Sicuramente questa stagione di stop mi ha dato una grinta maggiore ed una grande voglia di tornare al mio livello. Dipenderà da Milano Cortina 2026, ma non mi sono posta una data di scadenza. Vado anno dopo anno, e continuerò fino a quando avrò la cattiveria agonistica che ho adesso, che è tanta“.