Ambesi: “Le parole di Federica Pellegrini su Sinner? Ne esce male. Musetti al crocevia della carriera”

Massimiliano Ambesi ha analizzato il confronto tra Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “L’attesa non è stata ripagata perché uno dei due giocatori è arrivato in condizioni di difficoltà, poi bisognerebbe capire esattamente quale fosse il problema. L’altro ha impostato correttamente la partita e l’ha portata a casa, affrontando l’impegno in maniera ordinata, ma dall’altra parte c’era un avversario in netta difficoltà, non saprei dire se fisica, psicologica o entrambe“.

Il telecronista di Eurosport si è soffermato su Lorenzo Musetti, atteso dal quarto di finale contro il greco Stefanos Tsitsipas sulla terra rossa del Principato: “La partita di oggi è il crocevia della carriera, se vince oggi si aprono scenari incredibili e potrebbe addirittura arrivare numero 7 del mondo, è un’opportunità di un certo rilievo e il fatto che arrivi all’inizio della stagione sulla terra rossa vale doppio o addirittura triplo. Bravissimo e lucido, ha capito le difficoltà dell’altro ed è stato impeccabile, ma tutto va contestualizzato. Non c’è stato lo spettacolo che tutti avremmo voluto vedere, ma fa parte del gioco. Ieri Tsitsipas ha vinto 6-1, 6-1, ma due giorni fa ha fatto fatica. Dopo Melbourne c’è un livellamento assoluto, con 15 giocatori che possono benissimo vincere un Masters 1000 come uscire al primo turno, non si vede uno nettamente sopra“.

Lungo passaggio sulle dichiarazioni rilasciate da Federica Pellegrini sulla squalifica che Jannik Sinner sta scontando: “Ogni volta Pellegrini interviene reitera sempre lo stesso pensiero. Chi pone le domande gioca, perché sa che risposta arriverà e chi pone le domande sbaglia perché poi non la pone in difficoltà rimarcando le inesattezze. Se facessi io le domande a Pellegrini avrebbe difficoltà a rispondere o alla fine mi direbbe che ho ragione. Mi dispiace perché ci sono altre cose interessanti di cui parlare, come le linee guida verso le Olimpiadi 2028, con gare in più: i temi sono quelli e non che a suo dire Sinner è stato avvantaggiato“.

Massimiliano Ambesi ha proseguito sull’ex nuotatrice: “Mi dispiace per lei, perché tutti quelli che si sono documentati sulla vicenda la criticheranno, lei non la prenderà bene e si creerà questo circolo vizioso. Io non andrei mai da Pellegrini a chiedere un parere su Sinner, a cosa serve? Io fossi in lei glisserei, in quello che lei dice ci sono degli errori tecnici e ne esce male lei. Io non sono né pro né contro a Pellegrini, io faccio parte di quelli che hanno grande stima di Ceccon e se mi devo schierare so da chi andare“.

Chiusura sulla Campionessa Olimpica di Pechino 2008: “Queste dichiarazioni non servono e ti mettono anche in cattiva luce, perché su alcuni passaggi manca un po’ di chiarezza. Su questi aspetti dovrebbe essere aiutata su come comunicare. Carriera politica? Bisogna studiare e circondarsi di persone che sappiano valorizzarti. Purtroppo da queste situazioni esce male, perché il pubblico le si scaglia contro e il pubblico che ha studiato rimane interdetto da certe dichiarazioni. Deve imparare a pesare le parole“.

Un pronostico riguardo alle partite odierne a Montecarlo: “Per le semifinali io dico Tsitsipas-De Minaur e Alcaraz-Davidovich Fokina. Alcaraz è numero due se vince il torneo, con possibilità di rimanerci e a quel punto andremo a Parigi con Sinner numero 1 e Alcaraz numero 2″.