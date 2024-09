LIVE Olimpia Milano-Venezia, Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA: prima semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2024. Di fronte l’Olimpia Milano, che ha vinto il titolo tricolore quest’anno, e la Reyer Venezia, semifinalista sia in campionato che in Coppa Italia nella stagione passata.

Si apre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno la stagione delle formazioni allenate rispettivamente da Ettore Messina e Neven Spahija, che quest’anno hanno cambiato parecchio. In particolare, sei gli arrivi per l’Umana, tra cui i più importanti sono quelli di Davide Moretti, Tyler Ennis e Xavier Munford, con Marco Spissu e Rayvjon Tucker tra i maggiori nomi in uscita.

In casa EA7 Emporio Armani, invece, se non è cambiato tutto ci si va molto vicino: rimasti solo larga parte del blocco italiano (tranne Nicolò Melli), Shields e Mirotic. Interessante capire come si tornerà a inserire Zach LeDay, ed attesi sono senz’altro anche McCormack e Josh Nebo. Non ci si può ad ogni modo attendere un’Olimpia al massimo già fin d’ora proprio per il vortice di cambiamenti.

Prestagione diversa per le due formazioni: ruolino di marcia da 5-1 per l’Olimpia (unica sconfitta contro il Fenerbahce a Creta), mentre per la Reyer c’è un 3-2 prima di arrivare sul parquet che si trova alle porte di Bologna.

La palla a due tra EA7 Emporio Armani Milano e Umana Reyer Venezia verrà alzata alle ore 18:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!