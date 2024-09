LIVE Napoli-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA: seconda semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Napoli-Virtus Bologna, seconda semifinale della Supercoppa Italiana di basket 2024! Le V-nere cercano il terzo sigillo consecutivo dopo aver conquistato il trofeo già nel 2022 e nel 2023, iniziano nel migliore dei modi la stagione oramai alle porte con la Serie A in partenza il prossimo weekend e l’Eurolega ad inizio ottobre.

I bianconeri di coach Luca Banchi hanno cambiato parzialmente pelle in estate, con la dirigenza felsinea che ha operato sul mercato allestendo un roster che punta a rimanere ai vertici in Italia e soprattutto a contendersi le posizioni che contano in Eurolega: a questo servono gli innesti di fuoriclasse del calibro di Will Clayburn e di Rayjon Tucker, con Tornike Shengelia e Marco Belinelli nei panni di veterani che proveranno a trascinare la squadra anche in quest’annata a cominciare dalla sfida odierna.

Dall’altra parte ci sarà però Napoli, che si è guadagnata il diritto di giocare la Supercoppa italiana dopo la sorprendente vittoria della Coppa Italia a febbraio quando ha prevalso nell’atto conclusivo sui campioni d’Italia dell’Olimpia Milano. Chiavi del gioco affidate ad un giocatore esperto come Kevin Pangos (ex Olimpia Milano), con Tomas Woldetensae e Leonardo Totè che cercheranno di dare il loro contributo per ribaltare il pronostico sfavorevole contro gli emiliani.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) – per anni ‘casa’ della Virtus – alle ore 20:45. Chi si aggiudicherà questo confronto se la vedrà in finale contro la vincente di Olimpia Milano-Reyer Venezia in programma alle ore 18:00. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport!