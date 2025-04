Basket femminile, Venezia vince gara-1 della semifinale playoff. A Sassari la prima sfida del playout

Serata tra playoff e playout per la Serie A1 di basket femminile. Cominciano la semifinali nella lotta Scudetto con la gara-1 tra Umana Reyer Venezia e La Molisana Magnolia Campobasso. A vincere sono state le venete per 75-66 che si portano dunque avanti nella serie e confermano il fattore campo.

Una partita comunque decisamente equilibrata per trenta minuti, con un’ottima Campobasso che è riuscita a tenere testa alla Reyer. Le venete hanno costruito l’allungo decisivo nell’ultimo quarto. Grande protagonista è stata Matilde Villa, miglior marcatrice di Venezia con 16 punti, mentre a Campobasso non sono bastati i 19 punti di una mai doma Sara Nicole Scalia.

Si diceva di serata playout, anche perchè oggi è cominciata anche la serie per la salvezza tra Banco di Sardegna Sassari e MEP Pellegrini Alpo, che ha visto la vittoria delle sarde in gara-1 per 75-65. Una partita in pieno controllo per la Dinamo, che era avanti di 19 punti all’intervallo. Una Dinamo trascinata dai 20 punti di Debora Carangelo, mentre la migliore per Alpo è stata Sofia Frustaci, autrice di 21 punti e 8 rimbalzi.

I TABELLINI DELLE PARTITE

UMANA REYER VENEZIA – LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 75-66 (18-14, 26-24, 12-16, 19-12)

Venezia: Smalls 4, Villa 16, Pan 10, Cubaj 12, Kuier 9, Logoh, Berkani 13, Nicolodi, Fassina 4, Santucci, Mompremier 7

Campobasso: Kunaiyi-Akpanah 8, Quinonez Mina 15, Scalia 19, Madera 5, Morrison 2, Ziemborska, Giacchetti, Kacerik 3, Trimboli 7, Meldere 7, Bocchetti

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – MEP PELLEGRINI ALPO 75-65 (21-12, 26-16, 17-15, 11-22)

Sassari: Begic 2, Carangelo 20, Toffolo 11, Natali 15, Taylor 14, Peana, Nieddu, Diallo Dieng 11, Grattini 2, Spiga Trampana

Alpo: Parmesani 7, Moriconi 5, Frustaci 21, Ejiofor 5, Tulonen 11, Keller 1, Rosignoli 3, Spinelli 2, Rainis 10, Soglia