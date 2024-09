MotoGP, Marc Marquez vince ancora a Misano. Bagnaia recupera 19 punti ad un Martin che sbaglia tattica

Dopo aver atteso ben 1043 giorni per tornare alla vittoria, Marc Marquez compie un’impresa a Misano in condizioni meteo variabili e bissa il successo ottenuto domenica scorsa ad Aragon (in quel caso aveva fatto doppietta con la Sprint) imponendosi per dispersione nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, valido come tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

Il fuoriclasse spagnolo del Team Gresini, partito dalla terza fila in griglia, ha fatto la differenza proprio nel momento in cui ha cominciato a piovigginare sul circuito romagnolo (verso il 6° giro), colmando il gap che lo separava dai primi e portandosi in testa a suon di sorpassi grazie alla sua incredibile sensibilità su asfalto viscido con gomme slick. L’otto volte campione iridato ha poi legittimato il suo trionfo nella seconda parte della corsa, su pista ormai totalmente asciutta, sfiancando la resistenza di Francesco Bagnaia e involandosi in fuga verso la seconda affermazione consecutiva (61ma in top class e 87ma nel Motomondiale).

Bilancio comunque oltremodo positivo per Pecco, che ha perso una probabile vittoria (era saldamente al comando e stava allungando) a causa della pioggia ma può comunque sorridere per i 19 punti guadagnati in campionato sul rivale Jorge Martin, solo 15° e doppiato in seguito ad un grave errore strategico che lo ha visto entrare ai box per cambiare moto e passare alle gomme da bagnato.

Podio tutto Ducati completato da un solido Enea Bastianini, che ha raccolto un terzo posto prezioso per continuare a tenere viva una piccola fiammella di speranza nella corsa al titolo. Quarta piazza per la KTM del sudafricano Brad Binder davanti alle Ducati GP23 del padrone di casa romagnolo Marco Bezzecchi e dell’iberico Alex Marquez. A punti per l’Italia anche un acciaccato Fabio Di Giannantonio 9°, mentre sono caduti nelle battute iniziali Franco Morbidelli e Pedro Acosta mentre erano in lizza per la top3.

Martin, nonostante il passo falso odierno, conserva la leadership del Mondiale a sette round dalla fine con un vantaggio di 7 punti su Bagnaia, 53 su Marquez e 62 su Bastianini, mentre Binder si riprende la quinta piazza (a -151 dalla vetta) davanti ad Acosta.

CLASSIFICA GP SAN MARINO MOTOGP 2024

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’52.083 163.5

2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’55.185 163.3 3.102

3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’57.511 163.1 5.428

4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’06.268 162.5 14.185

5 11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42’08.808 162.4 16.725

6 10 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’09.665 162.3 17.582

7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’09.725 162.3 17.642

8 8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’11.410 162.2 19.327

9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42’20.029 161.7 27.946

10 6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’30.864 161.0 38.781

11 5 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 42’38.469 160.5 46.386

12 4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42’54.720 159.5 1’02.637

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 43’02.800 159.0 1’10.717

14 2 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 43’09.630 158.6 1’17.547

15 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 42’10.721 156.3 1 lap

16 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 42’11.570 156.2 1 lap

17 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 42’24.712 155.4 1 lap

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 42’41.158 154.4 1 lap

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’50.509 153.8 1 lap

Non classificati

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 23’50.259 148.9 13 laps

21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 9’18.531 163.4 21 laps

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 9’28.503 160.5 21 laps