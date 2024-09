Ordine d’arrivo MotoGP, GP San Marino 2024: Marquez precede Bagnaia, Martin sbaglia ed è 15°!

Calato il sipario sul GP di San Marino, 13° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Misano, dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, le incognite prima del via non mancavano. Il meteo fin dal mattino si era mostrato incerto e ci si chiedeva se la pioggia sarebbe arrivata a scompaginare i piani. Una variabile che i team hanno dovuto considerare.

Il secondo punto di domanda riguardava Francesco Bagnaia. Pecco, reduce dall’incidente di Aragon con Alex Marquez, non è al 100% della forma. L’ha detto a più riprese: “Ho dolore al costato e alla clavicola“. Non ci sono fratture, ma gli ematomi sono importanti. Per questo il piemontese, su una pista impegnativa dal punto di vista fisico come quella romagnola, si pensava potesse avere dei problemi come gestione nel finale.

Pecco aveva il vantaggio della pole-position, ottenuta ieri con il nuovo record della pista, ma era anche consapevole di dover trovare una grande partenza perché Jorge Martin, nella Sprint Race, ha visto la gara del sabato soprattutto per il suo stacco al via. Su un layout che non dà troppe chance di sorpasso, il via è stato ancor più determinate.

Ci si chiedeva anche chi sarebbe stato in grado di inserirsi nel confronto tra i due principali antagonisti di questo Mondiale. I nomi erano quelli di Marc Marquez, Enea Bastianini, Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi, con il Cabroncito costretto a partire in terza fila.

Di seguito l’ordine d’arrivo del GP di San Marino:

ORDINE D’ARRIVO GP SAN MARINO MOTOGP 2024

RITIRATI

RISULTATI E CLASSIFICA GARA GP SAN MARINO MOTOGP 2024

1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 41’52.083 163.5

2 20 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’55.185 163.3 3.102

3 16 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’57.511 163.1 5.428

4 13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’06.268 162.5 14.185

5 11 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42’08.808 162.4 16.725

6 10 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 42’09.665 162.3 17.582

7 9 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’09.725 162.3 17.642

8 8 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’11.410 162.2 19.327

9 7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing T DUCATI 42’20.029 161.7 27.946

10 6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’30.864 161.0 38.781

11 5 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA 42’38.469 160.5 46.386

12 4 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 42’54.720 159.5 1’02.637

13 3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 43’02.800 159.0 1’10.717

14 2 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA 43’09.630 158.6 1’17.547

15 1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 42’10.721 156.3 1 lap

16 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 42’11.570 156.2 1 lap

17 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 42’24.712 155.4 1 lap

18 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 42’41.158 154.4 1 lap

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’50.509 153.8 1 lap

RITIRATI

41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 23’50.259 148.9 13 laps

21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 9’18.531 163.4 21 laps

37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 9’28.503 160.5 21 laps