MotoGP, Bagnaia conquista una pole position di platino a Misano! Prima fila tutta italiana, 4° Martin

Qualifica trionfale per i colori azzurri al Misano World Circuit Marco Simoncelli, con l’Italia che ha prenotato tutta la prima fila sulla griglia di partenza del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2024, tredicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Un risultato inedito almeno sul tracciato romagnolo nella classe regina per il motociclismo tricolore, che fa ben sperare in vista della Sprint e della gara lunga.

Pole position numero 20 in top class (la seconda dell’anno) per Francesco Bagnaia, che ha ritoccato inoltre il record della pista in 1’30″304 proponendo la sua candidatura per il ruolo di favorito d’obbligo verso le due corse del weekend. Pecco ha dominato le prove ufficiali, effettuando due ottimi run in Q2 e infliggendo dei distacchi non indifferenti al resto della concorrenza.

Il campione del mondo in carica ha preceduto di 285 millesimi Franco Morbidelli e di 305 Marco Bezzecchi, che hanno completato una strepitosa prima fila tutta italiana nell’appuntamento di casa. Ducati ha monopolizzato le prime quattro posizioni della classifica, con lo spagnolo Jorge Martin che ha commesso qualche errore non trovando un time-attack perfetto e pagando 341 millesimi dalla vetta.

Alle sue spalle si sono inserite in seconda fila le KTM di Pedro Acosta e Brad Binder, mentre la terza linea dello schieramento si preannuncia estremamente interessante con Alex Marquez 7° davanti agli altri ducatisti Enea Bastianini e Marc Marquez (9° con una caduta nel run conclusivo che non gli ha permesso di migliorare). Eliminati in Q1 gli altri italiani Fabio Di Giannantonio e Luca Marini, che dovranno partire rispettivamente in 14ma e 21ma posizione.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN MARINO MOTOGP 2024

1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.304 6 7 298.3

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.589 6 9 0.285 0.285 297.5

3 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’30.609 7 9 0.305 0.020 297.5

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’30.645 3 9 0.341 0.036 303.3

5 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q2 1’30.656 7 9 0.352 0.011 300.0

6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’30.748 6 9 0.444 0.092 298.3

7 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’30.878 7 9 0.574 0.130 297.5

8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’30.900 4 9 0.596 0.022 299.1

9 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’30.929 3 5 0.625 0.029 296.7

10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q2 1’31.054 8 9 0.750 0.125 294.2

11 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’31.155 6 6 0.851 0.101 295.0

12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’31.202 6 9 0.898 0.047 297.5

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’31.101 8 8 (*) 0.198 295.8

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI Q1 1’31.260 8 8 (*) 0.357 0.159 292.6

15 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’31.471 3 5 (*) 0.568 0.211 295.0

16 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA Q1 1’31.485 3 8 (*) 0.582 0.014 295.8

17 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM Q1 1’31.538 3 8 (*) 0.635 0.053 296.7

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’31.543 7 8 (*) 0.640 0.005 298.3

19 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA Q1 1’31.591 7 8 (*) 0.688 0.048 295.8

20 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP TeaYAMAHA Q1 1’31.721 8 8 (*) 0.818 0.130 291.8

21 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’31.923 7 8 (*) 1.020 0.202 295.0

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA Q1 1’32.071 3 8 (*) 1.168 0.148 291.8

23 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA Q1 1’32.972 7 8 (*) 2.069 0.901 288.0