Griglia di partenza MotoGP, GP San Marino 2024: Bagnaia in pole e prima fila tutta italiana! 4° Martin e Marc Marquez indietro

Andate in archivio le qualifiche del GP di San Marino, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli, i centauri della classe regina si sono confrontati in un time-attack particolarmente intenso in cui è stato necessario dar fondo a tutte le energie per la conquista della pole-position.

Ci si chiedeva se e quanto Francesco Bagnaia sarebbe stato in grado di gestire la situazione, viste le conseguenze dell’incidente nell scorso week end in Spagna. Ematomi importanti all’altezza della clavicola e del costato per Pecco, a dargli problemi nei cambi di direzione e nell’affrontare il noto curvone della pista di Misano.

Altro aspetto che andava verificata era la velocità dei due spagnoli, rivali principiali di Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez. Il primo ha l’obiettivo di allungare in testa alla classifica mondiale, mentre il secondo è intenzionato a dar seguito alla sua crescita di livello con la Ducati Gresini, dopo il trionfo di Aragon dove è stato autore di un week end semplicemente perfetto.

Pecco ha conquistato la pole-position in una prima fila tutta italiana, con Franco Morbidelli (Ducati Pramac) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46) a fargli compagnia. Non era mai accaduto a Misano. Battuti gli spagnoli, con Jorge Martin (Ducati Pramac) in seconda fila e Marc Marquez (Ducati Gresini) in terza.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SAN MARINO MOTOGP 2024

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Franco Morbidelli (Ducati)

3. Marco Bezzecchi (Ducati)

4. Jorge Martin (Ducati)

5. Pedro Acosta (GasGas)

6. Brad Binder (KTM)

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Enea Bastianini (Ducati)

9. Marc Marquez (Ducati)

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Maverick Vinales (Aprilia)

12. Jack Miller (KTM)

13. Aleix Espargaro (Aprilia)

14. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

15. Pol Espargaro (KTM)

16. Johann Zarco (Honda)

17. Augusto Fernandez (GasGas)

18. Miguel Oliveira (Aprilia)

19. Raul Fernandez (Aprilia)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Luca Marini (Honda)

22. Takaaki Nakagami (Honda)

23. Stefan Bradl (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN MARINO

Q2:

1. 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

2. 21 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI

3. 72 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI

4. 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

5. 31 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

6. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

7. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

8. 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

9. 93 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

10. 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

11. 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

12. 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

Q1:

1. 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

2. 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

3. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

4. 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Te DUCATI

5. 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM

6. 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA

7. 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM

8. 88 Miguel OLIVEIRA POR Trackhouse Racing APRILIA

9. 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA

10. 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

11. 10 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA

12. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA

13. 6 Stefan BRADL GER HRC Test Team HONDA