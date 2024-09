F1, GP Singapore 2024: numeri, statistiche, curiosità. La Ferrari prova a diventare il team egemone a Marina Bay

Il double-header urbano della Formula Uno prosegue dall’altra parte dell’orbe terracqueo rispetto alle coste del Mar Caspio. Subito dopo la corsa di Baku, il Circus si trasferisce a Marina Bay, dove nel fine settimana del 20-22 settembre assisteremo al Gran Premio di Singapore.

L’evento è ormai giunto alla sua 15ma edizione, essendo nato nel 2008. All’epoca aveva cambiato le regole del gioco, dimostrando come fosse possibile gareggiare anche in notturna. La dinamica è stata ripresa da altri contesti, ma la città-stato del sud-est asiatico rappresenta una pietra miliare nella storia della massima categoria automobilistica.

Il tracciato, un tempo caratterizzato da una velocità media bassissima, è stato oggetto di diverse modifiche atte a renderlo più filante. D’altronde, un tempo, la corsa terminava abitualmente allo scoccare delle 2 ore. Il GP Singapore resta comunque una maratona estremamente probante, anche a causa del perenne caldo equatoriale che lo caratterizza.

I NUMERI DI MARINA BAY

Pilota con più vittorie: Sebastian VETTEL (5)

Il tedesco ha trionfato nel 2011, 2012, 2013, 2015 e 2019. Oltre a essere l’unico uomo ad aver primeggiato per tre anni di fila, ha anche conquistato su questa pista l’ultima affermazione della carriera.

Piloti con più pole position:

Sebastian VETTEL (4) e Lewis HAMILTON (4)

Il teutonico è scattato davanti a tutti nel 2011, 2013, 2015, 2017.

Il britannico è stato il più rapido in qualifica nel 2009, 2012, 2014, 2018.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – ALONSO Fernando (2008, 2010)

1 – PEREZ Sergio (2022)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

Piloti in attività con almeno una pole position a Marina Bay.

4 – HAMILTON Lewis (2009, 2014, 2017, 2018)

2 – LECLERC Charles (2019, 2022)

1 – ALONSO Fernando (2010)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2023)

Piloti in attività già saliti sul podio di Marina Bay.

7 (4-0-3) – HAMILTON Lewis

5 (2-1-2) – ALONSO Fernando

4 (0-3-1) – RICCIARDO Daniel

2 (1-0-1) – SAINZ Carlos Jr.

2 (0-2-0) – LECLERC Charles

2 (0-1-1) – VERSTAPPEN Max

1 (1-0-0) – PEREZ Sergio

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – BOTTAS Valtteri

Team con più vittorie: TRIUMVIRATO

Ben tre squadre hanno vinto 4 volte. Nessuna è ancora arrivata a 5.

Mercedes si è imposta con Lewis Hamilton (2014, 2017, 2018) e Nico Rosberg (2016).

Red Bull ha primeggiato con Sebastian Vettel (2011, 2012, 2013) e Sergio Perez (2022).

Ferrari ha trionfato con Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2019) e Carlos Sainz (2023).

Team con più pole position: FERRARI (7)

La Scuderia di Maranello è stata la più veloce in qualifica con Felipe Massa (2008), Fernando Alonso (2010), Sebastian Vettel (2015, 2017), Charles Leclerc (2019, 2022) e Carlos Sainz (2023).

Team in griglia con vittorie a Marina Bay.

4 – Mercedes

4 – Red Bull

4 – Ferrari

1 – McLaren

Team in griglia con pole position a Marina Bay.

7 – Ferrari

3 – Mercedes

2 – McLaren

2 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 9 occasioni (64,3%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 12 occasioni (85,7%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver trionfato a Singapore è Fernando Alonso, che nel 2008 si impose partendo per 15°. Ovviamente, quel successo fu propiziato dal crashgate, ovvero dal fatto che Renault avesse pianificato di mandare volontariamente a muro Nelson Piquet jr., all’epoca compagno di squadra dello spagnolo, per causare l’ingresso della safety car subito dopo il pit-stop effettuato dall’iberico. L’asturiano poté pertanto azzerare il distacco e sorpassare tutti coloro che rientrarono in pit-lane per effettuare la sosta, resistendo poi sino al traguardo in prima posizione!

– Dunque, in edizioni “regolari”, si può affermare che il pilota peggio qualificato ad aver vinto a Singapore sia Lewis Hamilton, partito per 5° nel 2017, in un’altra gara condizionata da un clamoroso incidente, seppur di ben altra natura.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

ALONSO Fernando

Renault (2008); Ferrari (2010)

HAMILTON Lewis

McLaren (2009); Mercedes (2014, 2017, 2018)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2011, 2012, 2013); Ferrari (2015, 2019)

EXTRA

– La Ferrari è l’unica squadra ad aver vinto con tre piloti differenti (Alonso, Vettel, Sainz). Nessun altro team si è imposto con più di due uomini diversi.