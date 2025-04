F1, Lewis Hamilton pensa al ritiro a fine 2025? Ralf Schumacher: “Non ne sarei sorpreso”

Dopo la tripletta di appuntamenti in Giappone, Bahrain e in Arabia Saudita, il Circus della F1 tira il fiato per una settimana, prima della trasferta a Miami. Tra i temi più dibattuti ci sono le prestazioni negative di Lewis Hamilton in Ferrari. Al di là della splendida affermazione nella Sprint Race a Shanghai (Cina), il britannico sta facendo tanta fatica ad adattarsi alla monoposto di Maranello.

Nel corso dell’ultima gara disputata a Jeddah (Arabia Saudita) il differenziale tra Lewis (settimo) e il compagno di squadra, Charles Leclerc (terzo), è stato decisamente importante. Si parla di circa 30″ e quindi un gap non trascurabile. Hamilton, anche per questo, è parso molto scoraggiato al termine dell’appuntamento saudita e iniziano già a serpeggiare delle voci su un suo possibile ritiro a fine stagione.

Ad alimentare il dibattito è stato Ralf Schumacher, ex pilota di F1 e fratello di Michael, nel corso del podcast tedesco Sky F1 Backstage Pit Lane: “Lewis Hamilton non riesce a gestire la Ferrari. Se dovesse continuare così, smetterebbe di essere divertente. Poi a un certo punto ti svegli la mattina e pensi ‘Perché mi sto facendo questo? Non mi sto più divertendo, non ce la faccio più. Sto solo ostacolando la squadra’. Non è affatto buona come situazione“, le parole di Schumacher.

“Se continua così, c’è il rischio che a un certo punto Lewis dica ‘Non voglio più tutto questo, voglio vivere la mia vita, ho 40 anni e sono così ricco che non voglio più farmi questo’. Evidentemente qualcosa non sta funzionando per qualche motivo. Quello che la Ferrari e Hamilton avevano in mente era un progetto enorme, ma al momento è molto lontano da Charles Leclerc. Non avrei mai pensato che il distacco sarebbe stato così estremo“, ha sottolineato.