Ferrari crede in Lewis Hamilton. Marc Gené: “Bisogna solo dargli tempo di adattarsi”

Dopo gli ultimi risultati si respira un’aria di sfiducia attorno a Lewis Hamilton. Le prestazioni con la Ferrari, legate anche a quelle del compagno di squadra, Charles Leclerc, stanno alimentando già dei dubbi sul connubio con la Rossa. Non è un caso che alcuni tra gli addetti ai lavori hanno ipotizzato che Lewis possa decidere di smettere di competere al termine del Mondiale di F1.

A fugare questi dubbi e a chiarire la situazione, nel corso del podcast Beyond the Grid, è stato Marc Gené, parte integrante della scuderia di Maranello: “Sono solo i primi giorni con Lewis. Ha vinto lo Sprint in Cina, il che è stato incredibile. Sto solo iniziando a conoscerlo, ma nessuno può dubitare del suo talento“, ha dichiarato.

“È molto esperto e si può davvero vedere che sa cosa gli serve. Ecco perché, da Melbourne a Cina, ha fatto un enorme miglioramento perché venire da un’altra squadra, davvero non è facile. Con l’attuale F1 in cui non puoi testare, è così difficile cambiare team e abituarsi alla dinamica, abituarsi al volante. Ci vuole tempo“, ha sottolineato l’ex pilota spagnolo.

“Lui è un pilota eccezionale nella gestione degli pneumatici. Guardo la telemetria e vedi alcune cose in cui è davvero speciale. So che la gente dice che ha vinto tanto perché aveva la migliore squadra. Ora che l’ho visto, c’è una ragione per cui ha ottenuto determinati risultati, al di là della macchina“, ha aggiunto Gené.

Non facile però trovarsi in Ferrari, specie per la grande attenzione che c’è: “Non c’è altra squadra al mondo in cui devi far fronte a così tanta pressione, ma come pilota, vivrà esperienze che non ha mai vissuto prima, probabilmente il suo debutto a Fiorano, vedere così tante persone che hanno dovuto chiudere le strade. Questo alla fine della giornata è bello. Ha un team molto buono intorno a lui. Ci stiamo assicurando che si adatti molto velocemente al mondo Ferrari“. Non resta che attendere.