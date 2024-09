LIVE Ciclismo, Team Relay Europei 2024 in DIRETTA: l’Italia ci prova per la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Relay misto valido per gli Europei di ciclismo 2024 nel Limburgo! Dalle 14.20 partirà la prova mista a squadre, con l’Italia che cercherà di difendere l’argento conquistato lo scorso anno e magari a puntare a qualcosina di più, nonostante l’assenza di Filippo Ganna.

Il percorso su cui si svilupperà la prova odierna è di 52,3 chilometri. La prima parte, in cui saranno protagonisti i terzetti maschili, sarà di 28,3 chilometri, quando ci si darà il cambio per la seconda parte di 24 chilometri in cui le donne saranno protagoniste. Anche questo è un tracciato dedicato perlopiù agli specialisti, che si daranno battaglia.

Come detto l’Italia, una delle sei Nazionali presenti, dovrà fare a meno di Filippo Ganna, che è rimasto a casa per uno stato di stanchezza generale. Ma anche lo scorso anno si ottenne un gran risultato, la seconda piazza, con Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Mirco Maestri; al posto di quest’ultimo ci sarà Mirco Maestri. Il terzetto femminile invece sarà composto da tre tra Elena Cecchini, Vittoria Guazzini e Gaia Masetti, che ha vinto la concorrenza di Elena Pirrone e Federica Venturelli.

Il Team Relay misto valido per gli Europei di ciclismo 2024 inizierà alle ore 14.20. OA Sport seguirà l’evento con la consueta DIRETTA LIVE per non perdere nemmeno una pedalata: BUON DIVERTIMENTO!