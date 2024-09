F1 su TV8 oggi, GP Singapore 2024: orario, programma gara in chiaro, streaming

Il Gran Premio di Singapore 2024 di Formula 1 avrà luogo nell’odierna giornata di domenica 22 settembre. Sarà la quindicesima edizione dell’appuntamento di Marina Bay, nonché la diciottesima delle ventiquattro tappe stagionali.

La classifica iridata piloti vede Max Verstappen al comando con 313 punti, seguito da Lando Norris (254), Charles Leclerc (235) e Oscar Piastri (222). Nella classifica costruttori, la McLaren è passata al comando con 476 punti, contro i 456 dell’affannata Red Bull e i 425 della Ferrari.

Nel 2023 trionfò la Ferrari di Carlos Sainz davanti alla McLaren di Lando Norris e alla Mercedes di Lewis Hamilton. La Red Bull patì l’unica sconfitta di una stagione altrimenti perfetta. Chi saranno i protagonisti del 2024 e come scoprirlo seguendo la gara in TV?

PROGRAMMA TV8 – GP SINGAPORE 2024

Ore 18.30 – DIFFERITA su TV8 (125 Sky e 8 DT)

PALINSESTO GP SINGAPORE F1 OGGI

(22 SETTEMBRE 2024)

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Singapore.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Marina Bay. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento asiatico potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara in differita, al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Singapore dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP SINGAPORE 2024

Ore 14.00 – GARA su Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213)