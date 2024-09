Errani/Vavassori-Towsend/Young, US Open 2024: orario finale, tv, programma, streaming

L’ultimo atto del torneo di doppio misto degli US Open 2024 di tennis, domani, giovedì 5 settembre, vedrà protagonista la coppia numero 3 del seeding, composta da Sara Errani ed Andrea Vavassori, i quali saranno opposti ai padroni di casa statunitensi Taylor Townsend e Donald Young, in tabellone con una wild card.

Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 21.00 italiane e si giocherà sull’Arthur Ashe Stadium: si tratta della prima finale in un torneo di doppio misto raggiunta in un torneo del Grand Slam da una coppia tutta italiana.

La diretta tv della finale del torneo di doppio misto degli US Open 2024, sarà affidata a Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Giovedì 5 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 21.00 italiane

Sara Errani / Andrea Vavassori (Italia, 3) – Taylor Townsend / Donald Young (Stati Uniti, WC) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

