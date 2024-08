WTA Cincinnati 2024, Aryna Sabalenka regola in due set Jessica Pegula e conquista il torneo

Il torneo WTA 1000 di Cincinnati viene vinto dalla bielorussa Aryna Sabalenka: la numero 3 del seeding, che da domani tornerà seconda nella classifica mondiale, supera nell’ultimo atto, con lo score di 6-3 7-5 in un’ora e sedici minuti di gioco, la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 6, che manca così il sorpasso nel ranking ai danni dell’azzurra Jasmine Paolini, la quale resterà al numero 5.

Nel primo set Sabalenka è ingiocabile al servizio, concedendo appena 4 punti in 5 turni alla battuta alla sua avversaria. Pegula al contrario, già nel secondo game si fa trascinare ai vantaggi, ma è nel quarto gioco che la statunitense capitola ai vantaggi, lasciando strada alla bielorussa. Sabalenka, infatti, non si volta più indietro e va a chiudere sul 6-3 in 31 minuti di gioco.

Nella seconda partita la bielorussa strappa subito la battuta a trenta all’avversaria e poi non concede nulla a Pegula, tenendo i successivi quattro turni al servizio tutti a zero, fino al 5-3. Quando va a servire per il torneo nel decimo game, però, Sabalenka si inceppa, finisce sotto 0-30, risale fino al 30-30, ma poi deve concedere il controbreak. La statunitense, però, non ne approfitta, e nel game successivo perde ancora la battuta: Sabalenka non si lascia sfuggire la nuova opportunità e va a vincere sul 7-5 in tre quarti d’ora.

Le statistiche sottolineano la gran prestazione al servizio di Sabalenka, che perde appena 3 punti quando gioca la prima, attestandosi al 91% (31/34) di resa, mette a segno 10 ace e concede un solo break point, proprio quando va a servire per la prima volta per il titolo. La bielorussa vince nel complesso 72 punti contro i 50 conquistati da Pegula, la quale, invece, concede 5 palle break e riesce ad annullarne soltanto 2.