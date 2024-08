Tennis, gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA prima degli US Open. Riposo per Musetti e Berrettini

Al netto del combined di Cincinnati, che si chiuderà nella notte italiana, in questa settimana che precede gli US Open il calendario tennistico propone le qualificazioni degli US Open, che vedrà al via sette azzurri tra uomini e donne ed altri tre tornei dei circuiti ATP e WTA.

Per il settore maschile un solo torneo in programma, l’ATP 250 di Winston-Salem, negli Stati Uniti, mentre il comparto femminile conta due alternative, ovvero il WTA 500 di Monterrey, in Messico, ed il WTA 250 Cleveland, ancora con gli Stati Uniti protagonisti.

Proveranno ad accedere al tabellone principale degli US Open, impresa mai riuscita a nessuno di loro, Mattia Bellucci, Stefano Napolitano, Francesco Passaro, Andrea Pellegrino, Matteo Gigante ed Andrea Vavassori tra gli uomini e la sola Lucrezia Stefanini tra le donne.

Due gli azzurri impegnati in singolare nell’ATP 250 di Winston-Salem: Luciano Darderi, numero 5, e Lorenzo Sonego, numero 10, entreranno in gioco direttamente domani, al secondo turno. Lo stesso Darderi, in coppia con il lusitano Nuno Borges, è stato eliminato invece all’esordio nel torneo di doppio.

Nel WTA 250 di Cleveland si è già esaurita la presenza azzurra in singolare, viste le eliminazioni all’esordio di Lucia Bronzetti prima e Martina Trevisan poi, mentre in doppio Angelica Moratelli, in coppia con la statunitense Sabrina Santamaria ha vinto ieri all’esordio ed è già ai quarti di finale.

Nel WTA 500 di Monterrey, infine, è previsto all’alba italiana di domani l’esordio in singolare di Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro l’armena Elina Avanesyan: la vincente sfiderà agli ottavi l’ucraina Elina Svitolina. Non ci sono azzurre presenti in doppio in Messico.