Volley femminile, l’Italia travolge il Canada ai Mondiali U17 e vola ai quarti di finale

L’Italia ha travolto il Canada con un perentorio 3-0 (25-19; 25-17; 25-17) e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 di volley femminile. Dopo aver vinto i tre incontri della fase a gironi contro Messico, Egitto ed Argentina, la nostra Nazionale è stata impeccabile nel primo turno a eliminazionee diretta, surclassando la poco quotata compagine nordamericana che si era presentata all’appuntamento senza neanche un successo all’attivo.

Le azzurre hannno preso il comando delle operazioni fin dalle prime battute dei tre set e hanno tranquillamente condotto l’incontro, meritandosi un agevole passaggio del turno. Le ragazze di coach Pasquale D’Aniello potranno recuperare un po’ di energie di riposo e torneranno in campo giovedì 22 agosto (ore 17.30) per affrontare la vincente del confronto tra Turchia e Porto Rico (le anatoliche partiranno con i favori del pronostico nel match in programma questa sera).

A mettersi maggiormente in luce sono state le attaccanti Perla Massaglia (12 punti, 2 ace) e Ludovica Tosini (11 punti, 2 ace) supportate in fase offensiva da Stella Caruso (6) sotto la regia di Alessia Manda (6 punti, 4 muri), buona prova delle centrali Alice Guerra (8 punti, 2 ace) e Sara Mori (6 punti, 2 ace). Tra le fila del Canada la migliore è stata la schiacciatrice Ana Stojanovic (10). Ricordiamo che si gioca a Lima (Perù) e che questa è la prima rassegna iridata della storia dedicata a questa categoria di età.