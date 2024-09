Volley, l’Italia chiude gli Europei U20 con una vittoria. Bulgaria e Cechia in semifinale

L’Italia ha chiuso gli Europei Under 20 di volley maschile con una vittoria, battendo la Grecia per 3-0 (25-15; 30-28; 25-13) sul campo di Arta. La nostra Nazionale è riuscita ad avere la meglio sui padroni di casa, ma già da ieri sera era certa che non sarebbe riuscita a qualificarsi alle semifinali.

Gli azzurri hanno concluso la fase a gironi al terzo posto (cinque vittorie, quindici punti, 16-7 il quoziente set, 1,1493 il quoziente punti) alle spalle della Bulgaria (6 vittorie, 18 punti) e della Cechia (6 vittorie, 17 punti) e davanti a Israele solo in virtù di un migliore quoziente punti. I ragazzi di coach Michele Zanin hanno pagato a caro prezzo le sconfitte maturate contro Israele e Cechia, mentre hanno battuto Bulgaria, Grecia, Spagna, Slovenia, Spagna.

Nell’incontro con gli ellenici si sono distinti Alessandro Bristot (20 punti, 4 muri) e Tommaso Barotto (11 punti), 7 punti per Lorenzo Magliano, 5 per Gioele Taiwo, 3 per Pardo Mati sotto la regia di Giacomo Selleri. Tra le fila della Grecia il migliore è stato Alexandros Nanopoulos (12 punti). La Cechia affronterà la Francia in semifinale, mentre l’altro confronto sarà quasi sicuramente tra Bulgaria e Ucraina (quest’ultima dovrà semplicemente sbrigare la pratica Austria, che ha vinto un solo set in sei partite).