Volley, chi sono gli azzurri Campioni del Mondo U17? Un figlio d’arte e un bomber mancino, da Zlatanov ad Argano

Manuel Zlatanov è stato il grande protagonista dell’Italia ai trionfali Mondiali Under 17 di volley maschile, venendo tra l’altro premiato come miglior giocatore del torneo. L’azzurro è stato incoronato meritatamente come MVP e si è tolto la sua prima grande soddisfazione internazionale, confermandosi un autentico talento e un potenziale predestinato a traguardi più elevati.

Nato a Piacenza il 7 marzo 2008 (dunque ha da poco compiuto sedici anni) è il figlio del grande Hristo (142 presenze con la Nazionale Italiana, disputò le Olimpiadi di Pechino 2008) e nipote di Dimitar (stella della Bulgaria, argento alle Olimpiadi di Mosca 1980 e ai Mondiali 1970). Curiosamente il successo iridato è giunto proprio a Sòfia, città natale del papà e capitale del Paese del nonno paterno.

Lo schiacciatore ha già esordito in Superlega, diventando il più giovane pallavolista a debuttare nel massimo campionato italiano: era il 4 dicembre 2023 e aveva dunque 15 anni, 8 mesi e 26 giorni quando indossò la casacca di Piacenza. Alto 203 centimetri, si distingue per la grande agilità e per il giusto equilibrio tra ricezione e attacco: nella stagione che inizierà tra qualche settimana sarà impegnato con la maglia di Ravenna in Serie A2.

Altri tre azzurri sono stati premiati a livello individuale. L’opposto Federico Argano ha strabiliato a più riprese per la grande potenza dei suoi attacchi, è alto 201 cm e soprattutto è un mancino, risultando spesso difficilmente leggibile dai propri avversari e brillando nel gioco contro il muro dei rivali. Il classe 2008 siciliano si appresta a vivere una stagione in Serie A3 con la maglia dei Diavoli Rosa di Brugherio, compagine che ha sempre lanciato grandi nomi.

Il palleggiatore Pietro Valgiovio, in forza a Montichiari, ha saputo variare molto sul fronte offensivo e ha dimostrato di avere ampie possibilità di miglioramento. Il centrale Martino Bigozzi, tesserato per la Pallavolo San Lazzaro, si è sempre fatto sentire sottorete con dei grandi muri.

Nella formazione titolare spiccano anche i martelli Pietro Carrera (Imperia Volley) e Francesco Crosato (Treviso Volley) che si sono alternati accanto a Zlatanov, il centrale Jacopo Tosti (Cisterna Volley), mentre il libero è il solido Lorenzo Antonio Basso (Piacenza, Superlega). La rosa guidata da coach Luca Leoni era completata da Gabriele Spina (Lube Volley), Gioele Costa (Montecchio Volley), Francesco Destro (Castiglione delle Stiviere), Vittorio Bonandrini (Volley Milano).