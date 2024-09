Volley, Italia eliminata agli Europei U20: la vittoria sulla Scozia non basta per andare in semifinale

L’Italia non riuscirà a qualificarsi alle semifinali degli Europei Under 20 di volley maschile. Le flebili speranze matematiche di accedere alla fase a eliminazione diretta della rassegna continentale di categoria si sono spente al termine della giornata odierna: gli azzurri hanno sconfitto la Scozia per 3-0 (25-11; 25-9; 25-16), ma la concomitante affermazione della Bulgaria su Israele per 3-0 (26-24; 25-19; 25-23) e il successo della Cechia contro la Grecia per 3-0 (25-18; 25-21; 25-22) non permettono alla nostra Nazionale di proseguire l’avventura nel torneo.

Gli azzurri occupano infatti il quarto posto nella classifica del proprio raggruppamento con quattro successi e 12 punti (13-7 il quoziente set), alle spalle di Bulgaria (cinque affermazioni e quindici punti, 16-3 il quoziente set), Israele (cinque vittorie e quindici punti, 15-4 il quoziente set) e Cechia (cinque successi e quattrodici punti, 15-7 il quoziente set).

L’ultima giornata prevede Italia-Grecia, Bulgaria-Spagna e Israele-Cechia: va da sé che la Bulgaria e almeno una tra Israele e Cechia resteranno davanti ai ragazzi di coach Michele Zanin, che dunque devono dire addio al sogno di conquistare una medaglia. Domani la partita di chiusura contro i padroni di casa ad Arta servirà nei fatti soltanto per le statistiche.

Nella partita odierna contro la modesta Scozia si sono distinti Marco Fedrici (14 punti), Diego Frascio (13 punti), Daniele Carpita (12), Marco Valbusa (9), Federico Miraglia (5), Gabriele Mariani (2) e il libero Luca Loreti. L’ampio turnover ha tenuto a riposo Giacomo Selleri, Alessandro Bristot, Gioele Taiwo, Tommaso Barotto, Pardo Mati.