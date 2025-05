Andy Diaz e Nadia Battocletti le prime stelle annunciate nel cast del meeting di Rovereto

Archiviata una stagione indoor da sogno, in cui ha completato una splendida doppietta tra Europei e Mondiali ritoccando inoltre il suo record italiano, Andy Diaz si sta preparando in vista della sua prima gara all’aperto del 2025. Il bronzo olimpico in carica di salto triplo parteciperà alla 61esima edizione del Palio Città della Quercia, tappa Silver del Continental Tour che andrà in scena il 2 giugno.

Il 29enne italo-cubano farà dunque il debutto stagionale outdoor nel meeting di Rovereto, tornando in Trentino dopo la vittoria del 2023 con 17.03, per un test agonistico che fornirà delle indicazioni interessanti sul suo stato di forma in vista di un’estate piuttosto intensa che culminerà a metà settembre con i Campionati Mondiali di Tokyo.

Diaz, grazie al 17.80 realizzato nella finale della rassegna iridata al coperto di Nanchino, vanta attualmente la miglior prestazione mondiale dell’anno (la seconda misura è del tedesco Max Hess con 17.43) e potrebbe mettere nel mirino il record del meeting di Rovereto, detenuto dal britannico Jonathan Edwards con il 17.27 del 2001.

Quando manca poco meno di un mese al Palio Città della Quercia 2025, il nome di Andy Diaz Hernandez si aggiunge dunque a quello di un’altra stella che sarà impegnata a Rovereto. Stiamo parlando di Nadia Battocletti, reduce dal nuovo record europeo nei 5 chilometri su strada (14:32 a Tokyo), che gareggerà nel suo Trentino sulla distanza dei 1500 metri.