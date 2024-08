Sport in tv oggi (martedì 27 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 27 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla seconda giornata di incontri degli US Open. Nel day-2 tanti italiani in campo tra cui Jannik Sinner. Dopo la notizia della positività in due controlli antidoping nel mese di marzo, da cui allo stato attuale delle cose è stato scagionato, il n.1 del mondo riprenderà nel suo incedere e si augura di andare il più avanti possibile nel Major.

Sul versante femminile farà il proprio esordio anche la n.1 d’Italia, n.5 WTA, Jasmine Paolini, che affronterà un primo incontro piuttosto complicato contro la canadese Bianca Andreescu. In primo piano anche la decima tappa della Vuelta a España, che riprende dopo la giornata di riposo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 27 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 27 agosto

12.10 Ciclismo, Giro di Bulgaria: terza tappa – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Ciclismo, Vuelta a España 2024: decima tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Atletica, Mondiali U20 2024: prima giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport.

17.00 Tennis, US Open 2024: primo turno uomini – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Fognini vs Machac 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Sinner vs McDonald 2° match e inizio programma dalle 18.00 italiane; Arnaldi vs Svajda 3° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Bellucci vs Wawrinka 4° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Cobolli vs Duckworth 4° match e inizio programma dalle 17.00; Sonego vs Paul 2° match e inizio programma dalle 01.00 italiane di mercoledì 28 agosto)

17.00 Tennis, US Open 2024: primo turno donne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (205), Sky Sport 251, Sky Sport 252, SuperTennis; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

(Errani vs Bucsa 1° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Cocciaretto vs Baindl 2° match e inizio programma dalle 17.00 italiane; Paolini vs Andreescu 1° match e inizio programma dalle 01.00 italiane di mercoledì 28 agosto)

19.00 Calcio, Liga Spagnola: Maiorca-Siviglia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Cremonese-Palermo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Bari-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Cittadella-Pisa – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Carrarese-Sudtirol – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Frosinone-Modena – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana-Brescia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Salernitana-Sampdoria – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Salisburgo-Dinamo Kiev – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202); in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Sparta Praga-Malmo – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su NOW e SkyGo.

21.00 Calcio, Champions League: Galatasaray-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su NOW e SkyGo).

21.30 Calcio, Liga Spagnola: Rayo Vallecano-Barcellona – Diretta streaming su DAZN.