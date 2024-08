LIVE Vuelta a España 2024, tappa di oggi in DIRETTA: frazione mossa dopo il giorno di riposo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2024. Si riparte dopo il primo giorno di riposo con una frazione mossa e qualche assenza, l’ultima delle quasi quella di Antonio Tiberi. L’azzurro, quarto in classifica, si è dovuto ritirare domenica, quando ha sofferto le altissime temperature. Inizia una seconda settimana semplicemente infernale, con tanta salita prevista tutti i giorni.

Percorso esigente nei 160 chilometri che portano la carovana da Ponteareas a Baiona. Pronti via e c’è subito da affrontare l’Alto de Fonfria (15,4 km al 4,2%). Lunga discesa e parte pianeggiante centrale prima del gran finale, che non lascia respirare negli ultimi 60 km. Si parte con l’Alto de Vilachan (6,3 km al 5,5%), seguito in rapida successione dall’Alto de Mabia (6 km al 5,7%) e soprattutto dal GPM di prima categoria dell’Alto de Mougas, una salita di 9,9 km al 6% di pendenza media, con una rampa al 15% nel primo chilometro. Dallo scollinamento mancheranno 20 km al traguardo, tutti prevalentemente in discesa.

Non è facile indicare un favorito chiaro. Il tracciato verso Baiona sembra favorire le fughe, e diverse squadre, inclusa quella che indossa la Maglia Rossa, potrebbero essere propense a lasciare che un gruppo di attaccanti si contenda la vittoria e i bonus associati. Le salite non hanno pendenze molto esigenti, un elemento che potrebbe agevolare un attacco da lontano di Wout van Aert (Visma|Lease a Bike). Potrebbe anche optare per restare con il gruppo dei migliori per poi lanciarsi in una volata in uno sprint finale di un gruppo che, inevitabilmente, sarebbe ridotto. Qualora la corsa resti cucita, la selezione che potrebbe fare l’ultima salita eleverebbe Primož Roglič (Red Bull-Bora-hansgrohe) come uomo da battere. Se vuole continuare a sognare Ben O’Connor invece oggi non deve assolutamente lasciare su strada altri secondi.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della decima tappa della Vuelta a España 2024. Ogni giornata in terra iberica può riservare sorprese, con Roglic che forse vuole già recuperare altro terreno su O’Connor o un’altra fuga potrebbe rimescolare ancora le carte. La partenza ufficiale è prevista per le 13.42, mentre l’arrivo ad ora di aperitivo. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!