LIVE Atletica, Mondiali U20 2024 in DIRETTA: a Lima entrano in gara i primi azzurrini

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali Under 20 che va in scena allo stadio Atletico de la Videna di Lima in Perù. Una prima giornata all’insegna delle qualificazioni a Lima con anche quattro finali che assegneranno i primi titoli dell’edizione 2024 dei Campionati Mondiali U20 di Atletica che si svolgono tra il 27 e il 31 agosto, con oltre 1700 atleti provenienti da 134 paesi. Sono ben 19 gli azzurri che entrano in gara nella prima giornata.

Si parte con le qualificazioni del martello maschile. Due anni dopo aver conquistato il bronzo a Cali, Iosif Kesidis di Cipro è considerato il grande favorito. Il diciannovenne ha ottenuto la medaglia nel 2022 con un lancio di 76,32 m e quest’anno ha già superato il record nazionale U20, portandolo a 81,07 m. Inoltre, ha realizzato lanci di 79,80 m e 78,03 m in altre due competizioni con l’attrezzo da 6 kg. I suoi principali rivali sembrano essere l’ungherese Armin Szabados e il greco Georgios Papanastasiou, che hanno rispettivamente lanciato 77,90 m e 77,77 m quest’anno. Il connazionale di Papanastasiou, Ioannis Korakidis, ha vinto con 79,11 m a Cali, quando Kesidis ha conquistato il bronzo. Aatu Kangasniemi, che è anche un concorrente nel lancio del peso, è il quarto atleta nella competizione ad aver superato i 75 metri questa stagione, con un PB di 75,78 m stabilito il mese scorso. Rappresenterà l’Italia Pietro Camilli, con un personale di 69,08 m.

Prende il via con i 100 ostacoli l’eptathlon. Basandosi sui punteggi personali, Jana Koscak dalla Croazia emerge nettamente come la favorita. Tuttavia, considerando la forma attuale della stagione, sembra che la croata dovrà affrontare una seria sfida da parte della magiara Sarolta Kriszt. Koscak ha conquistato il titolo europeo U18 nel 2022 e, l’anno successivo, ha stabilito un record personale di 6293 punti nell’eptathlon, il miglior punteggio mai registrato da un’atleta U18 con gli attrezzi senior. Quest’anno, a 18 anni e con ancora un anno di competizione nella categoria U20, il suo punteggio migliore è di 5977 punti, ottenuto ai Campionati Europei. Questo la colloca a soli 19 punti di vantaggio su Kriszt nella classifica mondiale U20 di quest’anno. La magiara aveva chiuso seconda dietro Koscak ai Campionati Europei U18 del 2022 e sarà determinata a vendicarsi. Adela Tkacova della Repubblica Ceca, che è arrivata appena fuori dal podio sia ai Campionati Europei U18 del 2022 che a quelli U20 del 2023, sarà particolarmente motivata a raggiungere il podio a Lima con il suo punteggio di 5695 punti. Altre atlete che hanno superato i 5500 punti quest’anno e che potrebbero lottare per una medaglia includono la britannica Eden Robinson, la svizzera Lucia Acklin, la tedesca Hilke Thamke, la polacca Carmen Nowicka e l’estone Emma Kathrina Hein.

L’americana Sophia Beckmon guida la lista delle iscritte al salto in lungo grazie al suo record personale di 6,86 m, ottenuto in Illinois a maggio. La 19enne, che lo scorso anno ha conquistato il titolo NACAC U23, ha seguito quel risultato con un salto leggermente influenzato dal vento di 6,50 m (2,1 m/s) per vincere il titolo US U20. Tra le sue principali rivali c’è Prestina Oluchi Ochonogor, che ha superato i 6,70 m in due occasioni questa stagione ed è fresca di esperienza ai Giochi Olimpici di Parigi, dove ha raggiunto la finale. La 18enne ha saltato il suo record personale di 6,79 m ad aprile e successivamente 6,75 m a giugno per aggiudicarsi il titolo nigeriano, mentre si è classificata rispettivamente terza e quarta ai Giochi All-African e ai Campionati Africani. In questa competizione di alto livello, si unisce anche Elizabeth Ndudi, compagna di squadra di Beckmon all’Università dell’Illinois, che ha stabilito un record irlandese di 6,68 m a Champaign ad aprile e ha conquistato il titolo europeo U20. La 17enne di Trinidad e Tobago, Janae De Gannes, campionessa NACAC U18, ha saltato 6,50 m per vincere il concorso U20 ai CARIFTA Games ad aprile e cercherà di fare un ulteriore passo avanti.

Gli Stati Uniti detengono attualmente il record mondiale U20 nella staffetta mista 4×400 m, ottenuto due anni fa con un tempo di 3:17.69. Con la loro forza sia nelle categorie maschili che femminili, sono probabilmente i favoriti per la vittoria. La composizione esatta della squadra statunitense non è ancora chiara, poiché le batterie della staffetta mista si svolgeranno la mattina del 27 agosto, mentre la finale è prevista per la stessa sera, con il primo turno di tutte le gare sul giro di pista che inizieranno la mattina successiva. Tra i potenziali membri della squadra americana ci sono le corridori dei 400 metri Michaela Mouton e Zaya Akins, le ostacoliste dei 400 metri Braelyn Baker e Jasmine Robertson, e per il versante maschile, atleti forti come Jayden Davis, Sidi Njie, Vance Nilsson e Jonathan Frazier. L’India ha ottenuto la medaglia d’argento due anni fa e il bronzo al debutto di questo evento nei campionati del 2021, e si prevede che sarà nuovamente competitiva insieme alla Giamaica, che vanta una notevole profondità di talenti sui 400 metri. Anche il Sudafrica dispone di diversi atleti forti in questa disciplina, così come Polonia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se molto dipenderà da chi di loro sarà effettivamente disponibile per la competizione. L’Italia proverà ad entrare in finale.

Al via le qualificazioni dei 100 femminili. Tutti gli occhi saranno puntati su Alana Reid della Giamaica nella gara dei 100 metri femminili. Con un record nazionale Under 20 di 10.92, è l’unica atleta in competizione con un personale sotto gli 11 secondi. Reid ha corso il primo cambio nella staffetta 4×100 m per la Giamaica alle Olimpiadi di Parigi, dove ha ottenuto il quinto posto in finale. Dopo aver conquistato il bronzo nei 200 metri ai Campionati Mondiali Under 20 del 2022, Reid cercherà di puntare all’oro nei 100 metri a Lima. La sua principale avversaria sarà la sedicenne Thieanna Lee Terrelonge, un’altra emergente stella giamaicana. Terrelonge ha un personale di 11.13, ottenuto vincendo i Campionati Giamaicani Under 20 di quest’anno (mentre Reid ha gareggiato nei campionati senior). Anche l’australiana Torrie Lewis, detentrice del record nazionale, potrebbe essere una seria contendente per la vittoria. Ha corso il suo personale di 11.10 all’inizio dell’anno ed è stata rappresentante del suo paese nei 200 metri e nella staffetta 4×100 m alle Olimpiadi di Parigi. Adaejah Hodge delle Isole Vergini Britanniche, che ha portato l’entusiasmo da Parigi alla competizione, ha un personale di 11.11. Ha vinto sia i 100 metri che i 200 metri ai campionati nazionali senior del suo paese a giugno e ha partecipato ai 200 metri alle Olimpiadi di quest’anno. Per l’Italia, correranno Agnese Musica e Rachele Torchio, entrambe con un personale di 11.72.

A seguire la qualificazione del peso maschile. Yannick Rolvink guida la lista degli iscritti con oltre un metro di vantaggio grazie al record olandese U20 di 21,81 m stabilito con l’attrezzo da 6 kg nel mese scorso. Ha anche lanciato 20,46 m per vincere l’evento U20 ai FBK Games e ha superato i 19 metri in altre sette competizioni quest’anno. Se sarà vicino alla sua forma migliore, Rolvink sembra sulla strada giusta per l’oro, ma la battaglia per le altre medaglie potrebbe essere accesa. Ben Smith ha vinto il titolo U20 statunitense con un PB di 20,57 m e spera di seguire le orme del suo connazionale Tarik Robinson-O’Hagan, che ha vinto il titolo mondiale U20 a Cali nel 2022. Il campione tedesco U20 Georg Harpf ha lanciato 20,61 m indoor e poi 20,02 m outdoor a maggio, mentre il compagno di squadra di Rolvink, Jarno van Daalen, e il finlandese Aatu Kangasniemi hanno rispettivamente ottenuto i migliori risultati di 20,40 m e 20,50 m. Per l’Italia in gara Mirko Campagnolo che vanta un personale di 19.27.

Spettacolo in arrivo nelle qualificazioni dei 100 maschili. Quattro atleti hanno abbattuto il muro dei 10.10 secondi nei 100 metri maschili di questa stagione, con Bradley Nkoana del Sudafrica al comando. Il suo record personale di 10.03, stabilito in Svizzera a luglio, è anche un record nazionale Under 20. Nkoana si presenta a Lima come il grande favorito, dopo aver contribuito al record africano di 37.57 della staffetta 4×100 m sudafricana, che ha ottenuto l’argento alle Olimpiadi di Parigi. Tra i contendenti principali contro Nkoana a Lima ci sono He Jinxian dalla Cina, Gary Card dalla Giamaica e Puripol Boonson dalla Thailandia. He Jinxian ha corso un record nazionale Under 20 di 10.06, conquistando il titolo ai Campionati Cinesi di quest’anno. Gary Card, diciassettenne giamaicano, ha ottenuto un personale di 10.07 per vincere i Campionati Giamaicani Under 20 a giugno, guadagnandosi il secondo posto nella lista all-time Under 20 giamaicana. Puripol Boonson, che ha partecipato alle semifinali a Parigi, cerca di migliorare il suo miglior tempo stagionale di 10.08 ottenuto ad aprile; il suo personale di 10.06 risale al 2023 e eguaglia il miglior tempo mondiale Under 18. Per l’Italia, sarà in gara Mattia Silvestrelli, con un personale di 10.44.

Prende il via anche la qualificazione del disco donne. Le prime quattro donne nella lista degli iscritti hanno tutte superato i 57 metri quest’anno e guidano la corsa per le medaglie a Lima. La canadese Julia Tunks ha lanciato 62,07 m a Ramona a maggio, migliorando il PB di 59,84 m ottenuto lì due mesi prima, e ha anche lanciato oltre i 59 metri in altre quattro competizioni quest’anno. La tedesca Curly Brown, la cinese Huang Jingru e l’australiana Marley Raikiwasa – anch’essa contendente nel lancio del peso – sono tutte in forma da PB quest’anno. La campionessa europea U20 Brown ha lanciato 57,66 m a maggio, mentre Huang ha raggiunto i 57,52 m a giugno e Raikiwasa – ora basata negli Stati Uniti presso l’Università di Auburn e nona a Cali nel 2022 – ha lanciato 57,42 m a maggio. Gracelyn Leiseth, che ha stabilito un PB di 54,72 m per vincere la prima parte di un doppio titolo U20 statunitense, spera di fare abbastanza per ottenere nuovamente due medaglie. Nessuna azzurra iscritta.

A seguire la qualificazione del triplo uomini. Con Jaydon Hibbert impossibilitato a difendere il suo titolo a causa di un infortunio, Ethan Olivier della Nuova Zelanda si presenta come il principale favorito. Olivier, che ha ottenuto il quarto posto con un salto di 16,03 m nella finale mondiale U20 vinta da Hibbert due anni fa, ha migliorato la sua performance di quasi un metro da allora. Quest’anno ha superato i 17 metri per la prima volta a maggio, saltando 17,01 m a Potchefstroom, e ha raggiunto 16,83 m a giugno. A Parigi, ha ottenuto 16,16 m in qualificazione. Il personale di Olivier è oltre mezzo metro più lontano rispetto ai suoi concorrenti principali. Sami Bakheet dell’Arabia Saudita si è avvicinato di più, con un salto di 16,49 m che gli è valso la vittoria ai Campionati Arabi U20. Bakheet ha anche conquistato il secondo posto ai Campionati Asiatici U20 ad aprile, con il cinese Xu Hetong, vincitore di quell’evento, che sarà tra i contendenti a Lima e ha stabilito un PB di 16,31 m indoor a marzo. Il cubano Gian C. Baxter, 17 anni, rappresenta un’altra minaccia per il podio, continuando la solida tradizione di eccellenza del suo paese in questa disciplina. Non ci sono atleti italiani in gara.

Nel finale di mattinata peruviana ancora le batterie degli 800 maschili e femminili. Nella gara maschile l’australiano Peyton Craig è attualmente il leader delle classifiche mondiali U20 per il 2024, grazie al record oceanico di 1:44.12 stabilito a Vienna a giugno. Il 19enne del Queensland ha poi partecipato alle Olimpiadi di Parigi, dove ha gareggiato nei 1500 metri nella scorsa edizione di questi campionati. Il ceco Jakub Dudycha, campione europeo U20, ha segnato un nuovo record nazionale ceco senior con un tempo di 1:44.82 a giugno e ha debuttato alle Olimpiadi di Parigi negli 800 metri. Ko Ochiai del Giappone, campione asiatico U20, ha battuto il record nazionale U20 a Niigata a giugno con un tempo di 1:45.82, per poi migliorarlo ulteriormente a 1:44.80 a fine luglio. L’etiope General Berhanu Ayansa, con un personale di 1:45.45, sarà sicuramente un contendente per una medaglia. Altri atleti di spicco includono Hatim Ait Oulghazi del Qatar, Kelvin Kimutai Koech del Kenya e Daniel Watcke degli Stati Uniti, tutti con tempi sotto 1:47, e quindi anch’essi tra i protagonisti. Per l’Italia, Davide De Rosa, con un personale di 1:48.97, cercherà di ottenere un buon piazzamento, mentre Luca Borzi, con un record di 1:49.33, sarà anch’esso in gara per cercare di distinguersi.

Nella gara femminile Sarah Moraa del Kenya cercherà di emulare il successo di sua cugina Mary Moraa conquistando un titolo mondiale negli 800 metri. Mary Moraa, che aveva ottenuto il quinto posto in questi campionati nel 2018, ha successivamente trionfato a livello senior negli 800 metri nel 2023. Ha servito da mentore per Sarah, che a 18 anni ha abbassato il suo personale a 1:59.39 classificandosi terza ai Trials olimpici del Kenya a giugno. Con il suo personale, Sarah Moraa è la seconda atleta più veloce in gara, superata solo dall’australiana Claudia Hollingsworth. Hollingsworth ha stabilito un record nazionale U20 negli 800 metri con un tempo di 1:58.40, vincendo il titolo senior australiano ad aprile e successivamente raggiungendo le semifinali agli 800 metri alle Olimpiadi di Parigi. Sophia Gorriaran, statunitense di diciannove anni, è un’altra contendente per una medaglia. Ha eguagliato il suo record personale a maggio con un tempo di 2:00.65 e ha concluso settima in semifinale ai Trials olimpici statunitensi di giugno. Rin Kubo del Giappone è una delle giovani promesse del paese, avendo registrato un tempo di 1:59.93 a Nara il mese scorso a soli 16 anni, e potrebbe emergere a livello internazionale con una prestazione di rilievo. Anche la norvegese Malin Hoelsveen, la tedesca Jana Marie Becker, e le italiane Ngalula Gloria Kabangu e Lorenza De Noni sono atlete da tenere d’occhio come forti contendenti.

Il pomeriggio (in Italia dalle 23.00) prenderà il via con le batterie dei 3000 siepi donne. L’etiope Sembo Almayew si presenta come la favorita per la vittoria, grazie al suo miglior tempo stagionale di 9:00.83, il più veloce del gruppo. Questo tempo la colloca nettamente sopra la ugandese Loice Chekwemoi e l’etiope Firehiwot Gesese, che hanno registrato rispettivamente 9:24.47 e 9:25.53. Tuttavia, come spesso accade a questo livello, le previsioni possono essere ribaltate quando le atlete scendono in pista. Almayew, medagliata d’argento in questa gara due anni fa, ha stabilito un record personale di 9:00.71 l’anno scorso e ha ottenuto un ottimo quinto posto nella finale olimpica a Parigi. Chekwemoi ha migliorato il suo record personale a giugno vincendo il titolo africano e, sebbene sia arrivata sesta due anni fa, appare pronta a conquistare una medaglia. Gesese, campionessa etiope U20, ha ottenuto un sesto posto di rilievo nella Diamond League di Xiamen ad aprile. Altre contendenti per il podio includono Diana Chepkemoi del Kenya, Adia Budde della Germania e le americane Angelina Napoleon e Katie Clute. Per l’Italia, saranno in gara Elena Ribigini con un tempo di 10:29.53 e Ludovica Ferro con 10:34.75.

Alla stessa ora inizieranno il peso dell’eptathlon e le qualificazioni dell’asta donne. Hannah Grace e Molly Haywood hanno occupato i primi due posti ai Campionati U20 statunitensi e ora puntano a replicare il loro successo a Lima, cercando di mantenere il titolo vinto dalla loro connazionale Hana Moll a Cali nel 2022. Entrambe hanno superato i 4,40 m ai Campionati U20 degli Stati Uniti, con Grace che ha stabilito un personale, mentre Haywood guida la lista di iscrizione con un salto di 4,46 m effettuato in Texas ad aprile. Haywood ha inoltre superato i 4,40 m in altre sei competizioni questa stagione. Segue nella lista delle iscritte la loro connazionale Jathiyah Muhammad, che ha un PB di 4,37 m, ma ogni squadra può schierare solo due atlete per evento. La campionessa francese U20 Louise Boulent ha saltato 4,35 m a giugno, mentre la ceca Viktorie Ondrova, medaglia d’argento agli Europei U18 del 2022, ha migliorato il suo PB a 4,32 m quest’anno. Anche la lituana Rugile Miklyciute, che ha vinto l’argento agli Europei U20 l’anno scorso, cercherà di conquistare una medaglia mondiale. Per l’Italia, ci sarà Giulia Busatta con un personale di 4,05 m.

A seguire vanno in scena le qualificazioni del giavellotto maschile che potrebbe ridursi a una battaglia tra i lanciatori oltre gli 80 metri. Lo sloveno Tom Tersek ha lanciato un record nazionale U20 di 80,87 m per vincere il titolo sloveno alla fine di giugno e il diciassettenne ha confermato il risultato con 79,44 m per vincere il titolo nazionale U20 un paio di settimane dopo. La Cina, Wang Xiaobo, d’altra parte, ha stabilito il proprio record nazionale U20 di 80,61 m l’anno scorso e quest’anno il suo migliore è stato di 76,84 m, lanciato per finire terzo ai Campionati Cinesi – l’ultimo concorso prima di Lima. Il 17enne di Taipei Cinese Huang Chao-Hong ha lanciato il suo PB di 76,31 m l’anno scorso e ha un miglior risultato di 74,90 m nel 2024, mentre l’ucraino Illia Saievskyi cercherà di migliorare il PB di 75,80 m ottenuto a maggio. Per la finale attenzione anche all’azzurro Lucio Claudio Visca, iscritto con il personale di 73.31.

Grande attesa per le semifinali dei 100 maschili e femminili e a seguire le due finali di giornata, i 5000 femminili e il getto del peso maschile. Nei 5000 l’Etiopia sembra avere la mano più forte in questo evento grazie alle uniche due atlete del campo che hanno corso sotto i 15 minuti: Medina Eisa e Mekedes Alemeshete. Eisa parte come favorita per difendere il suo titolo, avendo corso in 14:16.54 – il tempo più veloce di sempre per un’atleta U20 – a Londra l’anno scorso. Ha concluso settima nei 5000 metri alle recenti Olimpiadi di Parigi e ha ottenuto una vittoria impressionante sui 5000 metri al Diamond League di Marrakech a maggio. Alemeshete dovrebbe essere la sua più grande minaccia, avendo corso in 14:36.70 per vincere al Diamond League di Suzhou ad aprile. Amy Bunnage dell’Australia ha un personale di 15:11.68, registrato al coperto a Seattle a febbraio, e la studentessa della Stanford University crede nelle sue possibilità di competere se riesce a dare il meglio di sé. Sheila Jebet del Kenya ha registrato il suo personale di 15:20.48 in Italia a maggio e dovrebbe anche essere in lizza, insieme alla sua compagna di squadra Mercy Chepkemoi, a Innes Fitzgerald della Gran Bretagna e alle giapponesi Kana Mizumoto e Yuumi Yamamoto. Non ci sono azzurri al via. In gara per l’Italia Lucia Arnoldo (16.28.13) e Laura Ribigini (16.28.39).

A seguire la finale dei 5000 maschili. Il kenyano Andrew Kiptoo Alamisi è il principale favorito nella gara, grazie al suo tempo di 13:05.55 ottenuto in Italia all’inizio di giugno. Tuttavia, è stato sorpassato ai Trials U20 del Kenya da Ishmail Rokitto Kipkurui, campione mondiale U20 di cross country nel 2023. Kipkurui ha fermato il cronometro a 13:05.47 l’anno scorso e ha conquistato un ottimo decimo posto nella finale dei 5000 metri ai Mondiali di Budapest. Questi due atleti sono considerati i principali contendenti per la vittoria. L’atleta burundese Emilie Hafashimana ha avuto una stagione eccezionale, stabilendo un nuovo record nazionale U20 di 13:15.24 in Francia a luglio e battendo il record nazionale U20 nei 10.000 metri con un tempo di 27:47.88 a Londra a maggio. Gli etiopi Nibret Kinde e Sewmehon Anteneh sono anche tra i principali favoriti, mentre Samuel Simba Cherop dall’Uganda, Desire Niyomwungere dal Burundi e John Nahhay Wele dalla Tanzania sono anch’essi considerati seri candidati per le medaglie. In chiusura di serata i 200 metri dell’eptathlon e la finale della staffetta 4×400 mista

