LIVE Sinner-McDonald, US Open 2024 in DIRETTA: il n.1 vuole mettersi il polverone alle spalle

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Mackenzie McDonald, partita valevole per il primo turno degli US Open 2024. Esordio da non sottovalutare per il n.1 del mondo che affronta la mina vagante americana Mackenzie McDonald.

Sinner torna in campo dopo la vittoria nel Master 1000 di Cincinnati. Dall’ultimo incontro dell’italiano sono passati solamente 7 giorni ma sembrano essere stati molti di più: in questa settimana l’azzurro è stato al centro di dei dibatti degli addetti ai lavori e non dopo l’annuncio della positività dell’altoatesino. Dopo tante parole l’attenzione torna sul tennis giocato con il n.1 del mondo che proverà a mettersi alle spalle il polverone.

McDonald è reduce dalla sconfitta nell’ultimo turno delle qualificazioni del torneo di Cincinnati. Nell’ultimo Master 1000 l’americano ha sconfitto l’indiano Sumit Nagal prima di arrendersi al connazionale Alex Michelsen. Tra i due giocatori ci sono tre precedenti, tutti ad appannaggio dell’italiano. Sinner si è imposto a Washington 2021 (7-5, 4-6, 7-5), Roland Garros 2022 (6-3, 7-6, 6-3) e Parigi Bercy 2023 (6-7, 7-5, 6-1).

La sfida tra Sinner e McDonald è la seconda in programma sull’Arthur Ashe Stadium dopo l’incontro tra Iga Swiatek e Kamilla Rakhimova che inizierà alle 18.00. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-McDonald con aggiornamenti punto dopo punto per seguire insieme l’esordio del n.1 del mondo. Buon divertimento!