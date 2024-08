LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Parigi in DIRETTA: Simone Biles per lo show all-around, Esposito e D’Amato ritornano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si assegnano le prime medaglie individuali ai Giochi per quanto riguarda il settore femminile della Polvere di Magnesio, pronto a regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati con quella che viene considerata la gara della Reginetta, ovvero quella che premia la ginnasta più completa e capace su tutti gli attrezzi.

Simone Biles si presenta con tutti i favori del pronostico, pronta a dare la caccia al secondo sigillo a cinque cerchi sul giro completo dopo l’apoteosi di Rio 2016 e i noti fatti di Tokyo 2020. La fuoriclasse statunitense è oggettivamente imbattibile, si lotterà per gli altri due gradini del podio e ci sono due ragazze sulla carte in pole per le medaglie: l’altra statunitense Sunisa Lee e la brasiliana Rebeca Andrade, ovvero oro e argento tre anni fa a Tokyo.

Le outsider annunciate sono tre ovvero le nostre Manila Esposito e Alice D’Amato, fresche di medaglia d’argento nella gara a squadre e desiderose di togliersi soddisfazioni anche a livello individuale, e l’algerina Kaylia Nemour, che fa leva su un surreale esercizio sugli staggi per cercare il colpaccio. Sembrano più indietro la brasiliana Flavia Saraiva e le cinesi Qiyuan Qiu e Yushan Ou (spesso fallose). Potrebbero riemergere le britanniche Alice Kinsella e Georgia-Mae Fenton.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del concorso generale individuale femminile di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.15 e si andrà avanti fino alle ore 20.15 circa. Buon divertimento a tutti.