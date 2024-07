Ginnastica artistica, la startlist delle finale all-around alle Olimpiadi: ordini di rotazione, ci sono Esposito e D’Amato

La ginnastica artistica sarà grande protagonista nella giornata di mercoledì 31 luglio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il programma prevede la finale del concorso generale individuale femminile: le migliori ventiquattro atlete scenderanno in pedana alla Bercy Arena a partire dalle ore 18.15, si incorona la Reginetta della Polvere di Magnesio, ovvero l’atleta più completa sui quattro attrezzi.

L’Italia si affiderà ad Alice D’Amato e Manila Esposito, fresche di medaglia d’argento nella gara a squadre e desiderose di mettersi in luce. Le azzurre potrebbero essere delle outsider in una gara che sarà dominata in lungo e in largo dalla statunitense Simone Biles, pronta a riprendersi lo scettro dopo i noti fatti di Tokyo 2020 e il sigillo di Rio 2016.

Le due favorite designate per gli altri due gradini del podio sono l’altra americana Sunisa Lee e la brasiliana Rebeca Andrade, ma qualche sbavatura rimetterebbe in gioco le due Fate e l’algerina Kayla Nemour, oltre alla brasiliana Flavia Saraiva e alle britanniche Alice Kinsella e Georgia-Mae Fenton.