LIVE Arnaldi-Safiullin, US Open 2024 in DIRETTA: sfida incandescente contro l’ostico russo

Arnaldi-Svajda – Il programma di oggi

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno degli US Open che mette di fronte Matteo Arnaldi e Roman Safiullin. Si tratta della seconda sfida in carriera tra l’italiano e il russo in quel di Flushing Meadows.

Arnaldi arriva da un convincente 6-3 6-2 6-1 sulla wild card USA Zachary Svajda, buon prospetto ancora non esploso del tennis a stelle e strisce. Dal canto suo, Safiullin si è liberato con qualche patema in più dell’altro statunitense Mitchell Krueger: 6-4 7-6(2) 6-2.

Se per il sanremese la stagione è andata migliorando nel corso dei mesi, con gli ottavi al Roland Garros e la semifinale al Masters 1000 di Montreal a darle un posizionamento di livello importante, al russo molto bene non è andata, perché è incappato in una lunga crisi di risultati, dalla quale ha cercato di uscire con il Challenger di Cary. In generale, però, a livello ATP è stato un anno non proprio da ricordare.

L’unico risultato degno di nota è la semifinale a Brisbane, per raggiungere la quale il nativo di Podolsk ha superato proprio Arnaldi ai quarti. Qui la situazione appare chiaramente cambiata, con una maggior convinzione da parte del ligure, che sta forse riuscendo finalmente a raddrizzare, e in maniera fragorosa, un’annata complessa. Dovrà stare attento alle fiammate di Safiullin, momenti in cui esprime un tennis potente e ricco di soluzioni, ma che possono anche avere durata limitata.

Il match tra Matteo Arnaldi e Roman Safiullin inizierà alle ore 17:00 sul Court 11, dotato di una sua iconicità all’interno del complesso newyorkese. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!