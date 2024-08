US Open, Matteo Arnaldi liquida in tre set Zachary Svajda e approda al 2° turno

Missione compiuta per Matteo Arnaldi nel primo turno degli US Open 2024. Il ligure (n.30 del ranking) ha sconfitto la wild card americana, Zachary Svajda (n.102 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-2 6-1. Una partita in cui il nostro portacolori, pur con alcuni momenti un po’ troppo frenetici, è riuscito a spuntarla con relativa tranquillità, in 1 ora e 41 minuti. Sul suo cammino ci sarà il russo Roman Safiullin, uscito vittorioso dal confronto con l’altra wild card statunitense, Matthew Forbes.

Nel primo set Arnaldi ha faticato ad accendersi, dovendosi impegnare nell’annullare una palla break nel terzo game. Pericolo sventato e tennis in crescita per il nostro portacolori come certificato nell’ottavo game, quando Matteo ha strappato la battuta al rivale. Con autorevolezza e, sfruttando molto bene le giocate d’anticipo con i colpi al rimbalzo, l’azzurro ha fatto suo il parziale sul 6-3.

Nel secondo set entrambi non hanno brillato nella gestione della battuta e le palle break sono fioccate da una parte e dell’altra. A fare la differenza tra i due è stata la concretezza del tennista nostrano, capace di cancellare due palle break nel secondo, una nel quarto e un’altra nel sesto gioco, andando invece a segno nel terzo e nel settimo game. Pragmatismo allo stato puro e 6-2.

Nel terzo set il ligure ha inserito da subito le marce alte, andando avanti di due break, ma non gestendo al meglio il quarto game, consentendo a Svajda di recuperare in parte il ritardo. Niente panico e nuovo break guadagnato da Arnaldi nel gioco successivo, mettendo in ghiaccio la partita, pur dovendo cancellare un’altra palla del parziale contro-break nel sesto game. In risposta, il giocatore tricolore ha fatto vedere le cose migliori e il 6-1 è valso la chiusura.

Leggendo le statistiche, sono da sottolineare i 12 ace, con l’84% di punti con la prima in battuta e il 40% con la seconda, per Arnaldi. Bilancio in attivo nel rapporto vincenti/gratuiti pari a 37/24.