Calendario US Open 2024 oggi (29 agosto): orari partite, ordine di gioco, tv, programma, streaming

Dopo un’altra lunga giornata diventata notte, gli US Open sono pronti ad accogliere il loro quarto giorno, che vede al via i secondi turni di tabellone maschile e femminile nella parte alta. Di scena, inoltre, i primi doppi dalle parti di Flushing Meadows.

Torna in campo Jannik Sinner, ancora contro un giocatore di casa, quell’Alex Michelsen che ha già affrontato a Cincinnati due settimane fa. Altra sfida da big per Jasmine Paolini: la toscana sfida l’ex numero 1 del mondo (scesa però di livello da un paio di stagioni) Karolina Pliskova, con cui c’è un unico precedente, ma degli Australian Open 2021. Un’altra era, in pratica. In campo maschile si rivedono Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli, con i primi due che aprono il programma, mentre tra le donne ritroviamo Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto. In fatto di doppi, debuttano Bolelli/Vavassori ed Errani/Paolini, sempre nella seconda metà di giornata. In buona sostanza, c’è davvero tantissimo da vedere e altrettanto in chiave tifo italiano.

La quarta giornata degli US Open inizierà alle ore 17:00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis, che, attraverso la freccia in su sul digitale terrestre (canale 64), offrirà la visione di altri tre campi oltre alla prima scelta per mezzo di SuperTennis Plus. L’opzione non è disponibile sul canale 212 Sky. La diretta tv sarà inoltre assicurata da da Sky Sport attraverso sei canali, vale a dire Uno (201), Tennis (203), Arena (204), 251, 252 e 253. La diretta streaming è disponibile sul sito di SuperTennis e su SuperTenniX, dove vengono offerti 9 campi, nonché su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali scritte per non perdersi il meglio del torneo. Di seguito l’intero ordine di gioco della prima giornata.

CALENDARIO US OPEN 2024 OGGI, QUARTA GIORNATA

Generalmente si inizia alle ore 17:00. Alcuni incontri potrebbero subire uno spostamento di campo.

Giovedì 29 agosto

ARTHUR ASHE STADIUM (Ore 18:00, sessione diurna)

Sinner (ITA) [1]-Michelsen (USA) – 2° turno uomini

Swiatek (POL) [1]-Shibahara (JPN) – 2° turno donne

Ore 1:00, sessione notturna

Osaka (JPN) [WC]-Muchova (CZE) – 2° turno donne

Alcaraz (ESP) [3]-van de Zandschulp (NED) – 2° turno uomini

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Sessione diurna

Ore 17:00 Machac (CZE)-Korda (USA) [16] – 2° turno uomini

Ka. Pliskova (CZE)-Paolini (ITA) [5] – 2° turno donne

Kenin (USA)-Pegula (USA) [6]- 2° turno donne

Ore 1:00, sessione notturna

Marozsan (HUN)-Medvedev [5] – 2° turno uomini

Wozniacki (DEN)-Zarazua (MEX) – 2° turno donne

GRANDSTAND

Ore 17:00 Putintseva (KAZ) [30]-Xinyu Wang (CHN) – 2° turno donne

M. Andreeva [21]-A. Krueger (USA) – 2° turno donne

de Minaur (AUS) [10]-Virtanen (FIN) [Q] – 2° turno uomini

Purcell (AUS)-Paul (USA) [14] – 2° turno uomini – Non prima delle ore 23:00

STADIUM 17

Ore 17:00 Thompson (AUS)-Hurkacz (POL) [7] – 2° turno uomini

Haddad Maia (BRA) [22]-Sorribes Tormo (ESP) – 2° turno donne

Fils (FRA) [24]-Diallo (CAN) – 2° turno uomini

Rybakina (KAZ) [4]-Ponchet (FRA) [Q] – 2° turno donne

COURT 5

Ore 17:00 Bondar (HUN)-Kalinskaya [19] – 2° turno donne

Boulter (GBR) [31]-Bouzas Maneiro (ESP) – 2° turno donne

Diaz Acosta (ARG)-Draper (GBR) [29] – 2° turno uomini

Navone (ARG)-Evans (GBR) – 2° turno uomini

Ram (USA)/Salisbury (GBR)-Diaz Acosta (ARG)/Etcheverry (ARG) – 1° turno doppio misto

COURT 10

Ore 17:00 M. Krueger (USA)/Stalder (USA)-Lammons (USA)/Withrow (USA) [13] – 1° turno doppio uomini

Bouzkova (CZE)-Samsonova [14] – 2° turno donne

Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [5]-Blumberg (USA)/Ruud (NOR) – 1° turno doppio uomini

Bronzetti (ITA)/Samsonova-Siniakova (CZE)/Townsend (USA) [3]- 1° turno dooppio donne

COURT 11

Ore 17:00 Arnaldi (ITA) [30]-Safiullin – 2° turno uomini

Kokkinakis (AUS)-Borges (POR) – 2° turno uomini

Cocciaretto (ITA)-Pavlyuchenkova [19] – 2° turno donne

Koolhof (NED)/Mektic (CRO) [11]-Griekspoor (NED)/Kokkinakis (AUS) – 1° turno doppio uomini

COURT 12

Ore 17:00 Bellucci (ITA)-O’Connell (AUS) – 2° turno uomini

Lepchenko (USA) [Q]-Potapova – 2° turno donne

Schoolkate (AUS)-Mensik (CZE) – 2° turno uomini

Kato (JPN)/Y. Wang (CHN)-Errani (ITA)/Paolini (ITA) [6] – 1° turno doppio donne

COURT 13

Ore 17:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [1]-Cerundolo (ARG)/Ugo Carabelli (ARG) – 1° turno doppio uomini

Alexandrova/Blinkova-C. Corley (USA)/I. Corley (USA) [WC] – 1° turno doppio donne

Goffin (BEL)-Mannarino (FRA) – 2° turno uomini, non prima delle ore 20:30

Potapova/Sizikova-Linette (POL)/Stearns (USA) – 1° turno doppio donne

COURT 4

Ore 17:00 Muhammad (USA)/Watson (GBR)-Uchijima (JPN)/Yuan (CHN) – 1° turno doppio donne

Cash (USA)/Tracy (USA) [WC]-Nagal (IND)/Nishioka (JPN) – 1° turno doppio uomini

Mladenovic (FRA)/S. Zhang (CHN)-Hsieh (TPE)/Mertens (BEL) [2] – 1° turno doppio donne

Gillé (BEL)/Vliegen (BEL)-Kecmanovic (SRB)/Safiullin – 1° turno doppio uomini

COURT 6

Ore 17:00 Eysseric (FRA)/Martin (FRA)-King (USA)/Nakashima (USA) – 1° turno doppio uomini

Murray (GBR)/Peers (AUS)-Goransson (SWE)/Verbeek (NED) – 1° turno doppio uomini

Dabrowski (CAN)/Routliffe (NZL) [1]-Fernandez (CAN)/Putintseva (KAZ) – 1° turno doppio donne

Mattek-Sands (USA)/J. Murray (GBR)-Mateas (USA)/McDonald (USA) – 1° turno doppio misto

Parks (USA)/Withrow (USA)-Routliffe (NZL)/Venus (NZL) [2] – 1° turno doppio misto

COURT 7

Ore 17:00 Tauson (DEN)-Shnaider [18] – 2° turno donne

Dolehide (USA)-Errani (ITA) – 2° turno donne

Cobolli (ITA) [31]-Bergs (BEL) – 2° turno uomini

Krawczyk (USA)/Skupski (GBR) [5]-A. Krueger (USA)/Kwiatkowski (USA) – 1° turno doppio misto

COURT 8

Ore 17:00 Lumsden (GBR)/Siskova (CZE)-Guo (CHN)/Niculescu (ROU) – 1° turno doppio donne

Carreno Busta (ESP)/Martos Gomes (ESP)-Matos (BRA)/Melo (BRA) – 1° turno doppio uomini

Dart (GBR)/Parry (FRA)-Noskova (CZE)/Shnaider – 1° turno doppio donne

Olmos (MEX)/Panova [13]-Rus (NED)/Stojanovic (SRB) – 1° turno doppio donne

COURT 9

Ore 17:00 Sun (NZL)/Xiyu Wang (CHN)-Mihalikova (SVK)/Nicholls (GBR) – 1° turno doppio donne

Kotov/Seyboth Wild (BRA)-Carballes Baena (ESP)/Coria (ARG) – 1° turno doppio uomini

Nys (MON)/Zielinski (POL) [12]-Martinez (ESP)/Munar (ESP) – 1° turno doppio uomini

Danilina (KAZ)/Khromacheva-Grant (USA)/Jovic (USA) – 1° turno doppio donne

N. Kichenok (UKR)/Nys (MON)-Melichar-Martinez (USA)/Dodig (CRO) [6] – 1° turno doppio misto

COURT 14

Ore 17:00 Muller (FRA)/Ofner (AUT)-Mies (GER)/Smith (AUS) – 1° turno doppio uomini

Hidalgo (ECU)/Tabilo (CHI)-Glasspool (GBR)/Hijikata (AUS) – 1° turno doppio uomini

Kalinina (UKR)/Trevisan (ITA)-Harrison (USA)/Rosolska (POL) – 1° turno doppio donne

Maria (GER)/Schmiedlova (SVK)-Shibahara (JPN)/Sutjiadi (IDN) [14] – 1° turno doppio donne

COURT 15

Ore 17:00 Erler (AUT)/Middelkoop (NED)-Behar (URU)/Johnson (GBR) – 1° turno doppio uomini

Baindl (UKR)/Volynets (USA)-Kostyuk (UKR)/Ruse (ROU) – 1° turno doppio donne

Arends (NED)/Haase (NED)-Bopanna (IND)/Ebden (AUS) [2] – 1° turno doppio uomini

Jiang (CHN)/Minomiya (JPN)-Bondar (HUN)/Burel (FRA) – 1° turno doppio donne

Krejcikova (CZE)/Ebden (AUS) [4]-H. Chan (TPE)/Krajicek (USA) – 1° turno doppio misto

