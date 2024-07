Sport in tv oggi (venerdì 26 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 26 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sull’inizio delle Olimpiadi di Parigi. La cerimonia lungo la Senna sarà tra le attrattive di tutta questa giornata e dalle 19.30 lo spettacolo non mancherà di certo. In altre parole, la rassegna a Cinque Cerchi sta per cominciare e regalare emozioni.

In primo piano poi i tornei di tennis di scena questa settimana con Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci impegnati rispettivamente a Kitzbuehel (semifinali), Umago (semifinali) e ad Atlanta (quarti di finale). L’obiettivo per tutti sarà la vittoria, come è logico. Inoltre prenderà il via il week end di F1 a Spa-Francorchamps (Belgio).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 26 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 26 luglio

11.30 Tennis, WTA Praga: finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

12.30 Tennis, ATP Kitzbuehel: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

(Berrettini vs Hanfmann non prima delle 12.30)

13.30 F1, GP Belgio 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

13.45 Golf, 3M Open: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Tennis, WTA Iasi: finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

15.40 Ciclismo, Giro della Repubblica Ceca: seconda tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.55 Ciclismo, Giro della Vallonia: quinta tappa – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 F1, GP Belgio 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

17.00 Tennis, ATP Umago: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

(Musetti vs Mensik 2° match e inizio alle 17.00)

19.30 Olimpiadi Parigi 2024, Cerimonia d’Apertura – Diretta tv su Rai 2 HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Tennis, ATP Atlanta: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana.

(Bellucci vs Rinderknech 4° match e inizio alle 20.00 italiane)