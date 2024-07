LIVE Musetti-Mensik, ATP Umago 2024 in DIRETTA: c’è il giovane ceco, ma anche il torneo olimpico che incombe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale dell’ATP 250 di Umag tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jakub Mensik. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà domani in finale uno tra il russo Andrey Rublev e l’argentino Francisco Cerundolo.

Musetti, ventiduenne di Carrara, dopo la brillantissima parentesi sull’erba in cui ha raccolto la semifinale a Stoccarda, la finale al Queen’s e la stupenda semifinale a Wimbledon, è tornato a calcare la terra rossa per mettere minuti nelle gambe in preparazione all’imminente torneo olimpico. Il toscano ha superato prima in due parziali l’argentino Trungellitti, poi in tre set in rimonta il serbo Lajovic.

Dal canto suo Mensik, diciannovenne di Prostejov, arriva al penultimo atto del torneo croato a margine delle vittorie in due set sull’australiano Popyrin, sull’azzurro Darderi e sul cinese di Taipei Tseng. Finalista del Qatar Open il giovanissimo boemo ha poi perso smalto nella stagione anche a causa di qualche intoppo fisico, ma il suo indubbio talento lo sta riportando ad ottenere risultati consistenti.

La semifinale dell’ATP 250 di Umag tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jakub Mensik sarà il secondo match sul Goran Ivanisevic Stadium dalle 17.00 dopo Rublev-Cerundolo ed inizierà in ogni caso non prima delle 19.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!