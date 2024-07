LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA: sfilata sulla Senna, chi sarà l’ultimo tedoforo?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade in programma nel centro di Parigi lungo la Senna. Si tratta di un evento senza precedenti, segnando una svolta storica nell’organizzazione di tali manifestazioni. Per la prima volta, infatti, la cerimonia si terrà fuori da uno stadio e vedrà la partecipazione di 85 battelli che trasporteranno più di 8.000 atleti lungo un percorso di sei chilometri sulla Senna, tra il Pont d’Austerlitz e il Pont d’Iéna, con destinazione finale al Trocadero. Questo evento grandioso avrà luogo alle 19.30 e sarà seguito da 326.000 spettatori, di cui 122.000 paganti, che potranno ammirare lo spettacolo tra i monumenti più iconici della capitale francese.

Thomas Joly, regista 42enne, ha ideato uno show spettacolare e unico, strutturato come una narrazione in dodici scene che esaltano i valori universali della Francia e dello sport, con un tocco di ironia sui cliché parigini. La parata, che durerà tre ore e 45 minuti, promette di essere un’esperienza visiva e emotiva senza pari, grazie a una flotta di 181 battelli di varie dimensioni. Di questi, 110 saranno dinamici, inclusi una decina di riserva, 35 dedicati alle forze dell’ordine, e il resto assegnato a media e tecnici.

Joly ha pianificato la cerimonia con grande attenzione ai dettagli, mescolando 3.000 artisti tra cui mangiafuoco, e coinvolgendo spettatori e protocollo ufficiale in interazioni con i monumenti lungo la Senna. La cerimonia includerà anche una trentina di tedofori (già aperto da tempo il toto-ultimo tedoforo) e il discorso del presidente Emmanuel Macron. Un momento clou sarà l’attraversamento della Senna da parte di un funambolo, accompagnato da spettacoli di droni, aerostati fissi e bolle giganti che rotoleranno sulla superficie dell’acqua. La colonna sonora dell’evento sarà variegata e suggestiva, con orchestre e cori che eseguiranno brani di musica classica, pop ed elettronica. La presenza di star internazionali come Dua Lipa, Aya Nakamura e probabilmente (salute permettendo) Celine Dion, aggiungerà ulteriore prestigio e attrattiva allo spettacolo. Le immagini della cerimonia saranno trasmesse su 80 schermi giganti, con riprese in diretta effettuate da elicotteri, garantendo una copertura visiva completa e immersiva per gli spettatori.

Vista l’impossibilità di effettuare una prova generale, Joly ha sfruttato un simulatore da casa per preparare ogni dettaglio dello spettacolo, assicurando così che tutto si svolga senza intoppi. La cerimonia si concluderà al Trocadero, di fronte a un centinaio di capi di stato, che assisteranno alla chiusura di questa straordinaria celebrazione. La cerimonia di apertura di Parigi si preannuncia dunque come un evento memorabile, destinato a rimanere nella storia dei Giochi Olimpici.

L’Italia sfilerà nello stesso battello con Israele. Il Bel Paese sarà una delle 206 delegazioni presenti. La nostra Nazione può fare affidamento su ben 403 qualificati, ma non tutti gli azzurri saranno presenti alla Cerimonia d’Apertura. I portabandiera saranno Gianmarco Tamberi, campione olimpico, mondiale ed europeo in carica del salto in alto e la schermidrice Arianna Errigo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade in programma nel centro di Parigi lungo la Senna. Si parte alle 19.30, spettacolo assicurato, buon divertimento!