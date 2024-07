LIVE F1, GP Belgio 2024 in DIRETTA: la Ferrari si aspetta risposte a Spa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, ci attende un weekend di capitale importanza per l’intero campionato con spunti a non finire.

Iniziamo intanto con il programma della giornata. Si partirà alle ore 13.30 con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 17.00 si andrà a concludere il programma con la seconda ora di lavoro in pista. L’attenzione sarà tutta su Max Verstappen. L’olandese (che però è nato ad Hasselt, proprio in Belgio), vincitore delle ultime 3 edizioni della corsa, dovrà dare una risposta immediata.

Dopo 3 gare senza successi, una cosa che non gli accadeva dal 2021, il tre-volte campione del mondo vuole tornare in vetta alla classifica. Le McLaren nelle ultime uscite hanno messo in dubbio la supremazia della Red Bull, con le Mercedes che hanno aggiunto 2 successi tra Austria e Silverstone. In poche parole, Spa sarà l’ago della bilancia.

La giornata nelle Ardenne scatterà alle ore 13.30 con la FP1, quindi la FP2 sarà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno a Spa. Buon divertimento!