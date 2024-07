Sport in tv oggi (venerdì 19 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 19 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Ci si avvicina sempre più alla stretta finale nel Tour de France 2024 e oggi sarà una giornata molto impegnativa con due salite Hors Categorie e l’arrivo in salita a Isola 2000. Serviranno grandi gambe e cervello fresco. Prenderà il via il week end del GP d’Ungheria di F1, con la Ferrari che va in cerca di risposte dopo i problemi a Silverstone

In primo piano la seconda giornata degli Europei U18 di atletica, mentre Italia protagonista nei tornei di tennis. Ad Amburgo con Luciano Darderi va in cerca della qualificazione alle semifinali affrontando l’argentino Sebastian Baez. A Gstaad (Svizzera) Fabio Fognini e Matteo Berrettini saranno opposti a Stefanos Tsitsipas e a Felix Auger-Aliassime e in entrambi i casi non sarà semplice.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 19 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 19 luglio

07.00 Snooker, Shanghai Masters: semifinali – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

08.00 Canoa velocità, Mondiali U23/junior: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.55 Atletica, Europei 2024 U18: seconda giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport.

09.00 Nuoto artistico, Campionati italiani estivi 2024: seconda giornata – Diretta tv dalle 18.45 su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

09.00 Rally Lettonia 2024: seconda giornata – Diretta streaming su Rally.Tv.

10.00 Tennis, WTA Budapest: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

10.20 Superbike, GP Repubblica Ceca 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Tennis, ATP Gstaad: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Fognini vs Tsitsipas 3° match e inizio programma dalle 10.30; Berrettini vs Auger-Aliassime 4° match e inizio programma dalle 10.30)

11.00 Tennis, ATP Bastad: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.00 Tennis, ATP Amburgo: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Baez 1° turno e inizio programma alle 12.00)

12.30 Ciclismo, Tour de France 2024: 19ª tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD dalle 12.05 e su Rai 2 HD dalle 14.45; in streaming su eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.05; RaiPlay dalle 14.45.

13.30 F1, GP Ungheria 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

14.00 Baseball, Haarlem Baseball Week 2024: Olanda vs Cina Taipei – Diretta streamingu sul canale Youtube Honkbalweek.

15.00 Superbike, GP Repubblica Ceca 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 Tennis, WTA Palermo: quarti di finale – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW.

17.00 F1, GP Ungheria 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW.

18.00 Baseball, Haarlem Baseball Week 2024: Giappone vs USA – Diretta streamingu sul canale Youtube Honkbalweek.

19.00 Tennis, ATP Newport: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20.30 Softball, Mondiali 2024: Italia vs Australia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Arrampicata sportiva, Coppa del Mondo a Briançon: Finale Lead – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Pallanuoto, Amichevole: Italia vs Ungheria – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

23.00 Golf, Barracuda Championships: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE

Venerdì 19 luglio

18:25 Motor News: Ripercorriamo la storia del gran premio di Ungheria. Conducono: Beatrice Frangione e Luca Preti.

19:05 Waterpolo Preview con Arianna Banchi: attaccante Unione Sportiva Luca Locatelli. Conduce: Andrea Addezio.

19:40 Tennis2u: il duopolio Alcaraz-Sinner nel futuro del tennis? Conduce: Giandomenico Tiseo.

21:00 Run2u con Sarah Giomi: atleta e Stefano Baldini: resp. atleta olimpionico, allenatore e commentatore tecnico atletica. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni.