Sport in tv oggi (sabato 20 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 20 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Matteo Berrettini affronterà Stefanos Tsitsipas nella semifinale del torneo ATP 250 di Gstaad. Gli amanti dei motori potranno divertirsi con le qualifiche del GP di Ungheria per la 1 e la gara-1 del GP di Repubblica Ceca per la Superbike.

Imperdibile la penultima tappa del Tour de France, con Tadej Pogacar ormai lanciato verso il trionfo. Grande spettacolo a Londra con la tappa di Diamond League dove vedremo anche Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino, mentre i Mondiali di softball propongono le finali che definiranno il podio.

Ampio spazio allo sport giovanile con gli Europei Under 18 di atletica e Italia-Polonia, semifinale degli Europei Under 18 di volley maschile. Ricco menu di Test Match di rugby, non mancheranno le amichevoli di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 20 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 20 luglio

07.20 RALLY – Rally di Lettonia, otto prove speciali (diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta streaming integrale su DAZN)

07.45 RUGBY (Test Match) – Australia-Georgia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

08.00 SNOOKER – Shanghai Masters, semifinali (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SUPERBIKE – GP Repubblica Ceca, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 ATLETICA – Europei Under 18, sessione mattutina (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.50 F3 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.30 CALCIO (amichevole) – Como-Las Palmas (non è prevista diretta tv/streaming)

10.55 FORMULA E – GP Londra, prove libere 2 (diretta streaming su Discovery+)

11.00 TENNIS – ATP 250 Gstaad, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW). Berrettini-Tsitsipas (secondo match dalle ore 11.00 e non prima delle ore 13.30)

11.00 GOLF – The Open Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 18.15 alle ore 21.00; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 SUPERBIKE – GP Repubblica Ceca, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.00 CICLISMO – Giro della Valle d’Aosta, quarta tappa: Sain-Vincent-Ayas (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 CICLISMO FEMMINILE – Baloise Tour, terza tappa (prima semitappa): Zwevegem-Zwevegem (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 F1 – GP Ungheria, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TENNIS – WTA 250 Budapest, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus)

13.00 TENNIS – ATP 250 Bastad, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus)

13.20 FORMULA E – GP Londra, qualifiche (diretta streaming su Discovery+)

13.50 ATLETICA – Diamond League a Londra (diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena dalle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW dalle ore 15.00)

13.55 CICLISMO – Tour de France, ventesima tappa: Nizza-Col de la Couillole (diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.00; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SUPERBIKE – GP Repubblica Ceca, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.15 F2 – GP Ungheria, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (amichevole) – Werder Brema-Lecce (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 TENNIS – ATP 500 Amburgo, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.50 ATLETICA – Europei Under 18, sessione pomeridiana/serale (diretta streaming su Eurovision Sport)

16.00 F1 – GP Ungheria, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 18.30; differita streaming su tv8.it dalle ore 18.30)

16.30 CALCIO (amichevole) – Monza-Palermo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 GOLF (PGA Tour) – Barracuda Championship, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

17.00 SOFTBALL (Mondiali, finale terzo posto) – Canada-Olanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 RUGBY (Test Match) – Sudafrica-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO (amichevole) – Venezia-Genoa (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (amichevole) – Rapid Vienna-Milan (diretta streaming su DAZN, Milan Tv)

17.30 CICLISMO FEMMINILE – Baloise Tour, terza tappa (seconda semitappa): Zwevegem-Zwevegem, cronometro individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 VOLLEY (Europei Under 18, semifinale) – Italia-Polonia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 NUOTO ARTISTICO (Campionati Italiani Estivi) – Finali duo misto e doppio donne (diretta streaming su Rai Play Sport 1)

18.00 FORMULA E – GP Londra, gara (diretta tv su Canale 20, Eurosport 2; diretta streaming su Mediaset Infinity, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 CALCIO (amichevole) – Empoli-Ingolstadt (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (amichevole) – Napoli-Mantova (diretta streaming su One Football)

18.30 CALCIO (amichevole) – Anversa-Parma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.45 PALLANUOTO FEMMINILE (amichevole) – Italia-Canada (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.00 TENNIS – ATP 250 Newport, semifinali (diretta tv su Sky Sport Plus)

19.45 PALLANUOTO (amichevole) – Italia-Giappone (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – San Lorenzo-Huracan (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 SOFTBALL (Mondiali, finale) – USA-Giappone (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 TENNIS – WTA 250 Palermo, semifinali (diretta su Sky Sport Tennis, RaiSportHD; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play)

21.00 RUGBY (Test Match) – Uruguay-Argentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Serie A brasiliana) – Flamengo-Criciuma (diretta streaming su Mola Tv)

22.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Racing Club-Godoy Cruz (diretta streaming su Mola Tv)