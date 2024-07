LIVE Superbike, GP Repubblica Ceca 2024 in DIRETTA: Bulega e la Ducati per svoltare tra Superpole e gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato dedicato al Gran Premio della Repubblica Ceca, sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Superbiike, contrassegnato dalla Superpole e da gara-1. Ci attende una giornata molto intensa sul circuito di Most, dove i riflettori saranno tutti puntati su Toprak Razgatlioglu.

L’attuale leader della classifica piloti in forza alla BMW si è infatti reso protagonista di un venerdì da vero dominatore, in cui si è imposto agilmente in entrambe le sessioni di prove libere. Leggermente attardato invece il ducatista Nicolò Bulega, settimo in FP1 e quinto in FP2.

Sono tuttavia arrivati segnali importanti dal detentore del titolo Alvaro Bautista, il quale ha strappato rispettivamente la terza e la seconda posizione. Da non sottovalutare poi Jonathan Rea, Remy Gardner ed Alex Lowes, tutti centauri apparsi particolarmente in forma in queste prime battute.

Come sempre grande anche la quantità di piloti italiani motivati a fare bene come Danilo Petrucci, Andrea Locatelli, Andrea Iannone ed Axel Bassani.

Si comincia alle 11:10.