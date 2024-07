LIVE Berrettini-Tsitsipas, ATP Gstaad 2024 in DIRETTA: l’azzurro può mettere paura al greco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas.

Penultimo atto che si preannuncia equilibrato e spettacolare, magari come la sfida di ieri tra il romano e Felix Auger-Aliassime, conclusasi senza break e con due tie-break vinti dall’ex n.6 del mondo. Partita che si incrocerà poi con quella che vede di fronte alle 11 di oggi Quentin Halys e Jan Lennard Struff e che designerà il primo finalista del torneo su terra battuta In Svizzera.

Ottimi segnali destati da Berrettini, che non ha ancora perso un parziale a Gstaad e che ha perso solo una volta il turno di battuta nel primo gioco della partita contro Daniel Galan in ottavi di finale. Romano che si trova benissimo nel paesino di montagna svizzero, nonostante si giochi sulla superficie sulla carta a lui più sfavorevole, grazie al fatto che la terra di Gstaad si trova a oltre 1000 metri d’altura. Il kick del finalista di Wimbledon 2021 diventa quindi ingestibile per chi prova a rispondere.

Il greco cerca l’affermazione in questo torneo per tornare in top 10 e, soprattutto, per ritagliarsi un posto tra le prime 8 teste di serie nei Giochi Olimpici di Parigi, al via tra 8 giorni. In caso Hubert Hurkacz dovesse rinunciare, a Tsitsipas basterebbe la finale per giungere lunedì 22 luglio in nona posizione ATP, che diventerebbe ottava togliendo il polacco. Nella giornata di ieri ha sconfitto in duwe parziali Fabio Fognini (6-4, 6-3) perdendo comunque due volte la battuta. La sensazione è che quel tipo di prestazione non basti contro un giocatore che, presto e infortuni permettendo, sarà tornato nelle posizioni di vertice del ranking ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale dell’ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Si parte non prima delle 13:30, la prima semifinale tra Halys e Struff avrà invece inizio alle 11:00, vi aspettiamo!