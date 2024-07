LIVE Atletica, Europei U18 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Valensin e Pietro Villa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei Under 18 di Banska Bystrica. Giornata importante per i colori azzurri perchè si assegnano medaglie pesanti in gare in cui gli atleti italiani possono essere protagonisti. Più di mille iscritti, 1190 per l’esattezza, in rappresentanza di 48 nazioni. In gara la squadra italiana più numerosa nella breve storia della rassegna, alla sua quarta edizione: 68 atleti, 35 ragazzi e 33 ragazze, tutti nati nel 2007 e 2008.

Si parte al mattino con le eliminatorie del lancio del disco, con la 2008 Emma Veronese (personale di 44,47), poi le qualificazioni del lungo donne dove al via c’è la quindicenne Alessandra Gelpi (personale di 6,04). Inizia il decathlon con Matteo Sorci arrivato a quota 6714 punti. Alle 10.00 iniziano le finali: non ci sono azzurri nel getto del peso maschile, al via nei 3000 donne c’è un’azzurrina della corsa in montagna: Licia Ferrari (personale di 9:43.85), la trentina vincitrice un mese fa in Spagna dell’International Cup U18, il “Mondialino” allievi e nei 1500 per l’Italia ci sono Riccardo Serafini e il 2008 Luca Cavazzuti (personale di 3:54.42).

Azzurri e azzurre al via nelle batterie della staffette 4×400 miste, mentre nelle qualificazioni del giavellotto donne c’è la romagnola Elisa Cortesi. Nelle semifinali dei 400 ostacoli uomini parte da capolista il romano Tommaso Ardizzone con il suo 51.71, cifra di un salto di qualità notevolissimo se si pensa che fino meno di un mese fa non aveva ancora corso in meno di 53 secondi. Nella sua scia Diego Mancini, 2008 che si è portato a 52.60. Nelle semifinali dei 400 ostacoli donne al via Sofia Copiello, quarta nella start list di Banska Bystrica con 59.39 e Benedetta Falleti col personale di 1:00.91. Nelle qualificazioni del triplo Francesco Crotti ha dimostrato di essere in forma con il personale di 15,17 a Molfetta dove a scopo precauzionale non c’era Fabio Furlan, atterrato in stagione a 14,85 e in gara all’Europeo.

Nel pomeriggio dalle 17.05 le finali: si parte con il martello dove non ci sono azzurri, poi i 2000 siepi femminili con al via per l’Italia la lombarda Giorgia Franzolini che è scesa a 6:56.19 e Asia Bernardini e la finale dell’asta maschile con Leonardo Scalon e Federico Sironi. Al via nelle semifinali degli 800 Elena Irbetti, che ha messo a segno un bel miglioramento con 2:07.35, e Giorgia Martini (personale di 2:09.04) e nelle semifinali degli 800 maschili l’emiliano Alessandro Casoni che ha optato per il doppio giro di pista in cui a giugno ha avvicinato la MPI con 1:49.46, quarto in Europa della stagione. Sulla stessa distanza ci sarà il trentino Alessandro Moser. Nelle semifinali dei 200 maschili tra i protagonisti c’è Diego Nappi. Con la strepitosa volata di appena una decina di giorni fa si è migliorato di 38 centesimi per abbattere il muro dei 21 secondi detenuto da Filippo Tortu. Si presenta in pole position il britannico Jake Odey-Jordan, capace di un sensazionale 20.55, ma come di consueto ci sarà da gestire al meglio i tre turni. È in crescita anche l’altro azzurro, Fabrizio Caporusso, 21.39 a Molfetta. Nelle semifinali femminili attesa per una delle stelle azzurre, Elisa Valensin, l’allieva dei record under 20 per aver già stabilito i primati indoor (23.72) e all’aperto (23.15). La milanese ha corso ai tricolori in 23.48 ma il vento (-1.5) ha impedito di stampare un altro crono a sensazione dopo il 23.19 del terzo gradino del podio agli Assoluti di La Spezia, ancora sotto il 23.23 del limite juniores di Dalia Kaddari e la quindicenne Margherita Castellani, talento su ogni distanza.

Nella finale dell’alto donne c’è la campionessa tricolore Sophie Barbagallo. attesa per Pietro Villa nella finale del giavellotto, a una spanna dalla migliore prestazione italiana under 18 con il 74,89 di quest’anno, e in Europa per il momento soltanto il polacco Roch Krukowski sembra irraggiungibile a 80,60. Con il personale di Molfetta, incrementato di oltre due metri e mezzo, si è guadagnato la chiamata anche il molisano Alex Perrella. Riccardo Fumagalli e Tommaso Carfagna sono in corsa per la finale dei 400, mentre nella finale dei 400 femminili potrebbero esserci Laura Frattaroli e la varesina Giulia Macchi. A concludere la terza giornata saranno le finali dei 200 maschili e femminili.

