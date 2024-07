Sport in tv oggi (mercoledì 24 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 24 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. Iniziano le Olimpiadi con le prime partite di calcio e rugby a 7, mentre proseguono i tornei di tennis della settimana con gli italiani protagonisti. Ben sette italiani scenderanno in campo, a cominciare da Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti a Umago.

Spazio anche al Giro di Vallonia per gli appassionati di ciclismo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 23 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 24 luglio

09.00 TENNIS – WTA 250 Iasi, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana)

10.00 TENNIS – WTA 250 Praga, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana)

11.00 TENNIS – ATP 250 Kitzbuehel, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Tennis Tv). Berrettini-Tabilo (terzo match dalle ore 11.00)

12.35 CICLISMO – Giro di Vallonia, terza tappa: Arlon-La Roche-en-Ardenne (diretta streaming su Discovery+, dalle ore 15.40)

15.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Uzbekistan vs Spagna (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Argentina vs Marocco (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Australia-Samoa (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CICLISMO – Giro del Portogallo, prologo: Agueda-Agueda (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Argentina-Kenya (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Francia-USA (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.30 TENNIS – ATP 250 Umago, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Tennis Tv). Sonego-Muller (ore 16.30), Cobolli-Lajovic (secondo match dalle ore 16.30), Musetti-Trungelliti (secondo match dalle ore 16.30 e non prima delle ore 18.00), Fognini-Tseng (terzo match dalle ore 16.30 e non prima delle ore 19.30), Darderi-Mensik (terzo match dalle ore 16.30 e non prima delle ore 21.00)

17.00 TENNIS – ATP 250 Atlanta, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go e NOW in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Tennis Tv). Bellucci-Mannarino (terzo match dalle ore 17.00)

17.00 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Fiji-Uruguay (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Egitto vs Repubblica Dominicana (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Guinea vs Nuova Zelanda (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.30 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Irlanda-Sudafrica (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda-Giappone (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Giappone vs Paraguay (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Iraq vs Ucraina (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Australia-Kenya (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Argentina-Samoa (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 CICLISMO – Tour Alsace, prima tappa: Sausheim-Sausheim, cronometro individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Francia-Uruguay (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Fiji-USA (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Mali vs Israele (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Francia vs USA (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Irlanda-Giappone (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.30 RUGBY A 7 (Olimpiadi Parigi 2024) – Fase a gironi maschile: Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su Eurosport 1-2, Sky 251-257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

