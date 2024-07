LIVE Berrettini-Tabilo, ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA: l’asticella si alza contro il semifinalista di Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 250 di Kitzbuehel tra Matteo Berrettini ed il cileno Alejandro Tabilo. Secondo confronto diretto tra i due, con l’azzurro che nel 2021 si impose in due parziali sul cemento di Indian Wells. Il vincente dell’incontro troverà domani ai quarti di finale uno tra l’austriaco Neumayer e l’americano Moreno De Alboran.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento dopo il successo in due tiebreak sul russo Pavel Kotov ed a margine della vittoriosa settimana vissuta a Gstaad che gli ha permesso di rientrare nella top 50 del ranking internazionale. Sempre alle prese con i suoi noti fastidi che lo tormentano da un paio di stagioni, l’azzurro nel 2024 ha vinto l’ATP 250 di Marrakech prima di trionfare sulla terra rossa elvetica. Nel mezzo la finale sull’erba di Stoccarda e lo straordinario derby di secondo turno a Wimbledon con Jannik Sinner.

Dal canto suo Tabilo, nato a Toronto ma a tutti gli effetti cileno, fa il suo rientro sulla terra rossa dopo essersi sorprendentemente issato fino alla semifinale del Masters 1000 di Roma. Dal tennis solido, il numero 21 ATP ha dimostrato di potersi adattare perfettamente ad ogni superficie aggiudicandosi i tornei di Auckland (cemento outdoor) e Maiora (erba).

La sfida di secondo turno dell'ATP 250 di Kitzbuehel tra Matteo Berrettini ed il cileno Alejandro Tabilo sarà la terza sul campo centrale a partire dalle 11.00 dopo Hanfmann-Etcheverry e Neumayer-Moreno De Alboran.