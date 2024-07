LIVE Cobolli-Lajovic, ATP Umago 2024 in DIRETTA: l’esperto serbo sulla strada verso i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale di Umago tra Flavio Cobolli e Dusan Lajovic.

Torneo croato in cui il romano vuole a tutti i costi dimenticare la mancata qualificazione olimpica, e può riuscirci con un risultato di rilievo. Oggi, in palio c’è un quarto di finale, che sarebbe il quarto in carriera e nel 2024 nel circuito ATP, ricordandoci sempre che l’azzurro gioca stabilmente nel circuito maggiore dal post-Australian Open. Da inzio anno, Flavio ha guadagnato oltre 50 posizioni, visto che partiva dalla centesima posizione e questa settimana è in top 50.

Davvero pazzesca l’ascesa del romano, che vincendo oggi scalerebbe provvisoriamente un’altra posizione in classifica mondiale, andando anche a migliorare il suo best ranking al 46esimo posto. Per farlo, servirà domare i cavalli di Dusan Lajovic, esperto giocatore serbo che è dotato di un tennis veramente pesante che se in palla difficilmente è arginabile. Cobolli, dal canto suo, ha un’arma impropria contro giocatori con il rovescio a una mano, il kick! L’azzurro è quindi favorito, anche per la classifica e la superficie. In palio un quarto di finale contro il vincente di Trungelliti-Musetti.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di ottavi di finale di Umago tra Flavio Cobolli e Dusan Lajovic. Si parte come secondo match dalle 16:30, dopo Sonego, vi aspettiamo!