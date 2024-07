LIVE Bellucci-Mannarino, ATP Atlanta 2024 in DIRETTA: l’italiano sogna di ribaltare il pronostico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Bellucci-Mannarino, match valevole per il secondo turno del tabellone singolare dell’ATP 250 di Atlanta (Stati Uniti). Il 23enne azzurro, reduce dal primo successo nel circuito maggiore, non vuole più fermarsi. Quest’oggi il lombardo attende l’esperto francese, classe 1988, per provare a centrare una sorprendente qualificazione ai quarti di finale.

Mattia Bellucci si trova probabilmente nel miglior periodo di forma della carriera. Il nativo di Busto Arsizio viene da due qualificazioni consecutive in un tabellone del Grande Slam – Roland Garros e Wimbledon – portando al quinto set rispettivamente Frances Tiafoe e Ben Shelton. Nella capitale dello stato della Georgia, l’azzurro ha dapprima centrato l’accesso al main draw, battendo Denis Yevseyev ed Adam Walton, per poi sfruttare il ritiro di Aleksandar Vukic nel terzo set della sfida di primo turno per avanzare agli ottavi di finale.

Dalla parte opposta della rete, ci sarà Adrien Mannarino. Testa di serie numero 2 del torneo, il transalpino non è in grande condizione. L’esperto francese viene da tre sconfitte consecutive, e quella di oggi sarà la prima sfida per il 36enne dopo la parentesi stagionale su erba, visto il bye ricevuto in virtù della sua posizione nel seeding. Mannarino rimane favorito ma, se il fisico non dovesse assisterlo, la sola esperienza potrebbe non bastare contro un osso duro come il ragazzo di Busto Arsizio.

La sfida avrà inizio sul campo centrale come terzo incontro a partire dalle ore 17.00: prima della sfida dell'azzurro, si disputeranno un incontro di doppio e il match tra Opelka e Kovacevic (N.B. 19.00).