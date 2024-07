LIVE Darderi-Mensik, ATP Umag 2024 in DIRETTA: l’emergente ceco sulla strada dei quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Jakub Mensik, partita valevole per il secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2024. In Croazia l’italo-argentino va alla caccia dell’ennesimo quarto di finale di questa stagione. Per raggiungerlo l’azzurro dovrà avere la meglio dell’emergente ceco Mensik, tennista classe 2005 ma ancora diciottenne.

Dopo la sorprendente parentesi sull’erba Darderi è tornato a giocare sull’amata terra battuta in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Settimana scorsa l’azzurro ha conquistato i quarti di finale nell’ATP 500 di Amburgo. Nel torneo tedesco Darderi ha sconfitto Nick Hardt (6-1, 2-6, 6-0) e Alexander Shevchenko (6-3, 2-6, 6-3) prima di arrendersi in tre set a Sebastian Baez (6-2, 4-6, 4-6). Ad Umago l’italiano ha esordito contro il giocatore di casa Duje Ajduokovic vincendo per 6-1, 6-4 in poco più di un’ora.

Dopo la sconfitta all’esordio a Wimbledon Mensik ha scelto di continuare a giocare sull’erba disputando l’ATP 250 di Newport (USA). Nel torneo americano il ceco si è arreso per 6-2, 6-4 ad Alex Bolt. Il tennista classe 2005 è poi tornato in Europa per questo torneo ottenendo una convincente vittoria all’esordio contro Alexey Popyrin (6-3, 6-2).

Quell’odierno sarà il primo incontro ufficiale tra Luciano Darderi e Jakub Mensik. L’incontro è il terzo in programma sul campo centrale di Umago a partire dalle 16.30, ma non inizierà prima delle 21.00. La partita sarà visibile su Sky Sport ed in streaming su Now Tv e Sky Go. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Mensik, secondo turno dell’ATP 250 di Umago 2024, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!