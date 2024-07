Sport in tv oggi (martedì 16 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, martedì 16 luglio: in programma il tennis con sei tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il lacrosse femminile con gli Europei, e molto altro.

Derby italiano nella seconda giornata dell’ATP 500 di Amburgo: in Germania, sulla terra battuta outdoor, si completerà il primo turno dell’Hamburg Open 2024 di tennis, e si fronteggeranno gli azzurri Luciano Darderi, numero 7 del seeding, e Lorenzo Sonego. Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 11.00.

Arriverà l’esordio di Matteo Berrettini nello Swiss Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Gstaad, in Svizzera: il numero 6 del seeding affronterà l’argentino Pedro Cachin. Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 10.30.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 16 luglio

10.00 Tennis, WTA Budapest: 1° turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.30), Sky Go e NOW (in alternanza con gli altri tornei)

10.30 Tennis, ATP Gstaad: 1° turno (2° match dalle 10.30 Napolitano-Heide, 3° match dalle 10.30 Berrettini-Cachin) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.30), Sky Go e NOW (in alternanza con gli altri tornei), Tennis TV

11.00 Tennis, ATP 500 Amburgo: 1° turno (1° match dalle 11.00 Sonego–Darderi) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.30), Sky Go e NOW (in alternanza con gli altri tornei), Tennis TV

11.00 Tennis, ATP Bastad: 1° turno (4° match dalle 11.00 Pellegrino-Borges) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.30), Sky Go e NOW (in alternanza con gli altri tornei), Tennis TV

13.30 Lacrosse femminile, Europei field: play-off, Italia – Spagna – YouTube WELC 2024

13.30 Ciclismo, Tour de France: 16a tappa, Gruissan – Nîmes (188.6 km) – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, 14.45 Rai 2 HD, Rai Play

15.30 Baseball, Haarlem Week: Italia – Giappone – honkbalsoftbal.tv

16.00 Tennis, WTA Palermo: 1° turno (1° match dalle 16.00 Moratelli/Santamaria-Blinkova/Lechemia, 2° match dalle 16.00, non prima delle 17.30 Trevisan-Rus, 3° match dalle 16.00, non prima delle 20.00 Errani-Zheng, 4° match dalle 16.00 Bronzetti-Jacquemot) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.30), Sky Go e NOW (in alternanza con gli altri tornei), dalle 17.30 Rai Play Sport 1

17.00 Tennis, ATP Newport: 1° turno – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.30), Sky Go e NOW (in alternanza con gli altri tornei), Tennis TV

19.00 Calcio femminile, Qualificazioni Europei: Italia – Finlandia – Rai Sport HD, Rai Play

20.30 Softball, Mondiali: Italia – USA – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, GameTime

21.00 Volley femminile, amichevole: Italia-Argentina – Rai Sport HD, Rai Play, RaiNews.it

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 16 luglio

18.25 Sprint2u con Riccardo Meli: argento con la 4×400 agli Europei di Roma. Conduce: Ferdinando Savarese.

19.05 TennisMania con Luca Bottazzi: scrittore, tecnico e storico del tennis. Conduce: Dario Puppo.