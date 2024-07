LIVE Italia-USA, Mondiali softball 2024 in DIRETTA: le azzurre inseguono l’impresa storica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di softball femminile 2024. Dopo la splendida vittoria di ieri, nella giornata inaugurale, contro la Cina, le azzurre andranno ancora a caccia della vittoria contro gli Stati Uniti.

La formula della rassegna iridata prevede che le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno al Super round, mentre terze e quarte giocheranno il Placemenent Round, solo le prime due del Super round avranno l’occasione di giocarsi l’oro, la terza e la quarta si sfideranno invece per la medaglia di bronzo. La vittoria di ieri contro la Cina è stata fondamentale in ottica semifinale, Stati Uniti e Canada, altre formazioni comprese nella Pool A, sono infatti di caratura tecnica nettamente superiore. Le azzurre andranno al caccia del miglior risultato della propria storia cercando una semifinale fino a questo momento mai raggiunta, i migliori piazzamenti restano i sesti posti del 1998 e del 2006. La sfida odierna appare proibitiva, gli Stati Uniti possono infatti vantare la bellezza di 1 titoli mondiali, l’Italia proverà il colpaccio, ma con ogni probabilità la sfida decisiva sarà l’ultima con il Canada.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-USA, match valido per la seconda giornata dei Mondiali di softball femminile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, inning dopo inning, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!