LIVE Berrettini-Cachin, ATP Gstaad 2024 in DIRETTA: la terra rossa per proseguire la risalita

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e l’argentino Pedro Cachin. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno il colombiano Daniel Galan.

Berrettini, ventottenne romano, si presenta a questo appuntamento a margine del bellissimo derby di secondo turno di Wimbledon perso in 4 combattutissimi set contro Jannik Sinner. Sempre alle prese con i suoi noti fastidi che lo tormentano da un paio di stagioni, l’azzurro nel 2024 ha vinto l’ATP 250 di Marrakech e si è arreso soltanto in finale sull’erba di Stoccarda.

Dal canto suo Cachin, ventinovenne di Bell Ville (Argentina), arriva sul rosso elvetico senza aver raggiunto particolari risultati in questo 2024. Semifinalista nei Challenger di Prostejov e Braunshweig, il sudamericano è scivolato oltre la 100esima posizione del ranking ATP, occupando esattamente il 110° posto.

La sfida di primo turno dell'ATP 250 di Gstaad tra Matteo Berrettini e l'argentino Pedro Cachin sarà il terzo match sul Campo Centrale dalle 10.30 dopo Gasquet-Halys e la prosecuzione di Huesler-Medjedovic.