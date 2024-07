LIVE Italia-Finlandia, Qualificazioni Europei calcio femminile in DIRETTA: le azzurre si giocano tutto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, ultima partita del girone delle Azzurre per la qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile, che si terranno in Svizzera. O tutto o niente per le ragazze di Andrea Soncin, che con una vittoria sono padrone del loro destino, con gli altri risultati c’è invece da fare diversi calcoli.

L’Italia è attualmente in terza posizione nel Gruppo 1 della Lega A, dietro a Paesi Bassi e Norvegia, che ha gli stessi punti delle azzurre ma una miglior differenza reti (+2). Con un successo stasera e tre punti in classifica la squadra del CT Soncin sarebbe aritmeticamente qualificata per la manifestazione continentale dell’anno prossimo, a prescindere dal risultato dell’altra partita. Se invece le nostre portacolori dovessero impattare contro le finlandesi, il pass diretto arriverebbe solo in caso di successo delle neerlandesi contro le scandinave. Lo scenario peggiore è ovviamente la sconfitta, che condannerebbe Bonansea e compagne dovrebbero certamente affrontare i playoff.

La vittoria alle Azzurre manca dalla partita inaugurale del girone, quando venne sconfitta l’Olanda lo scorso 5 aprile. All’andata l’Italia perse a sorpresa sul campo della Finlandia, non replicando la buona prestazione contro le Oranje e incappando in una bruttissima sconfitta, che diciamo ha instaurato i primi dubbi sulla gestione Soncin, fino a quel punto capace di navigare a gonfie vele. Una serie di pareggi poi hanno complicato il cammino, compreso l’ultimo contro le neerlandesi in una partita assai particolare. Le azzurre hanno sprecato almeno tre occasioni limpide per segnare, e si sono viste non fischiare un rigore solare. Il CT sembra intenzionato a schierare una formazioni a trazione anteriore, con il trio Cantore, Giugliano e Bonansea alle spalle di Giacinti.

Partita: Italia-Finlandia

Evento: qualificazioni Europei 2025, ‘Druso’ – Bolzano

Data: 16/07/2024

Ore: 19.00

Dove vederla: RaiSport HD e Rai Play

PROBABILI FORMAZIONI di Italia-Finlandia

ITALIA (4-2-3-1): Guliani; Di Guglielmo, Lenzini, Linari, Boattin; Caruso, Dragoni; Cantore, Giugliano, Bonansea; Giacinti.

FINLANDIA (5-4-1): Korpela; Siren, Koivisto, Kuikka, Nystrom, Tynnila; Rantala, Oling, Summanen, Sevenius; Sallstrom.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, ultima partita del girone delle Azzurre per la qualificazione agli Europei 2025 di calcio femminile. Grande attesa per una sfida assolutamente cruciale: con una vittoria il pass per la Svizzera è garantito, con un pareggio bisognerà tifare Olanda e con una sconfitta ci saranno le forche caudine dei playoff. Si parte alle 19.00, buon divertimento e buon calcio a tutti!